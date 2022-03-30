على خطى الغاز .. روسيا تلوح بتوسيع قائمة صادرات يشملها الدفع بالروبل

قال الكرملين أمس إن تسديد الاتحاد الأوروبي ثمن الغاز الروسي بالروبل كما طالبت موسكو ردا على العقوبات الغربية، سيتم بشكل تدريجي.ووفقا لـ"الفرنسية" أعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية خلال مؤتمر صحافي "لقد تحدثنا عن هذا الموضوع، ودفع وتسليم (الغاز) عملية تمتد زمنيا".وأضاف الكرملين أن روسيا لن تطلب على الفور من الدول دفع ثمن الصادرات الروسية من الغاز بالروبل ووعد بتحول تدريجي، وقال إن روسيا يجب أن تعمل على فكرة توسعة قائمة صادراتها التي تسدد قيمتها بالروبل.وكان فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب الروسي "الدوما" قد حذر الاتحاد الأوروبي أمس، من أنه إذا كان يريد الغاز الروسي فعليه دفع ثمنه بالروبل وحذر من أن صادرات النفط والحبوب والمعادن والأسمدة والفحم والأخشاب قد تسعر كذلك بالعملة المحلية الروبل.وفي 23 آذار (مارس) أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لن تقبل بعد الآن أن يدفع الاتحاد الأوروبي بالدولار أو اليورو لشراء الغاز، ما يمنح السلطات الروسية أسبوعا لوضع نظام جديد بالروبل.وأكد بيسكوف أن هذا النظام الجديد لن يدخل حيز التنفيذ بالكامل الخميس مع قواعد جديدة للمستهلكين الأوروبيين.وأضاف بيسكوف "لا نتحدث عن تسليم الغاز غدا وتسديد سعره مساء. لا، إنها عملية أطول زمنيا من الناحية التقنية" مشددا على ضرورة "تطبيق" أوامر بوتين.وكما فعل بوتين الأسبوع الماضي، لمح بيسكوف إلى أن صادرات أخرى قد يطالها أيضا الدفع بالروبل.وقال بيسكوف، "إنها فكرة يجب درسها بالطبع"، ردا على سؤال حول إمكان تطبيق هذا الإجراء على الصادرات الروسية من الحبوب والفحم والنفط والخشب.إلى ذلك ذكر تقرير محلي، أمس، أن شركة برتامينا الإندونيسية للغاز والنفط، المملوكة للدولة، تدرس شراء النفط الخام الروسي، وهو حاليا أرخص من الأسعار العالمية، حيث إن البلاد تسعى إلى حماية موازنة الدولة من أسعار الطاقة الدولية المرتفعة.جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية.وقالت نيك ويدياواتي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة برتامينا الإثنين، إن الشركة تجري مشاورات مع وزارة الخارجية وبنك إندونيسيا (البنك المركزي) فيما يتعلق بالخطة، وتواصلت أيضا مع عديد من الباعة الروس لشراء النفط الخام لتجربته في مصافي برتامينا.وأضافت لأعضاء اللجنة السادسة بمجلس النواب التي تشرف على التجارة والصناعة والاستثمار "وسط هذا الوضع الجيوسياسي، نرى أنها فرصة لشراء النفط من روسيا بسعر جيد"، مشيرة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.من جانبه أعلن رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي، أن بلاده ستتخذ إجراءات للاستغناء تماما عن النفط والغاز الروسي بحلول نهاية 2022، في ظل التدخل الروسي في أوكرانيا.وأضاف مورافيتسكي أن بولندا مستقلة بشكل واسع عن الإمدادات الروسية، لكنها تعتزم الآن طرح الخطة الأكثر تشددا لدى دولة أوروبية، والكف عن الاعتماد على الواردات الروسية تماما.وأضاف أن الاستغناء عن النفط والغاز من روسيا سيتحقق بشكل جزئي بالتركيز على مصادر الطاقة المتجددة.وتابع: "بفضل هذه المصادر، سنصبح مستقلين عن النفط والغاز من روسيا، ودول أخرى، لا تشكل تهديدا لنا".وأضاف أنه على المدى الطويل، لم يعد يرغب في شراء غاز من "نرويجيين أغنياء" على الإطلاق.