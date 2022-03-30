انخفاض أرباح أسواق المزرعة 46% إلى 20 مليون ريال في 2021

أعلنت الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) عن النتائج المالية لعام 2021 حيث انخفضت أرباح الشركة 46% إلى 20 مليون ريال نزولا من 38 مليون ريال في العام السابق.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية للعام الحالي مقارنة بالعام السابق بمبلغ 26.6 مليون ريال. وانخفاض إيرادات العام الحالى مقارنة بالعام السابق بمبلغ 211.9 مليون ريال بسبب تأثر إيرادات العام السابق إيجابياً بالإغلاقات المتعلقة بجائحة كورونا على الرغم من زيادة اجمالي الربح للعام الحالي مقارنة بالعام السابق بمبلغ 5.7 مليون ريال نتيجة للزيادة في الإيرادات الخاصة بقطاع المدن الترفيهية ذات هامش الربح المرتفع للعام الحالي مقارنة بالعام السابق .