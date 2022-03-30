ارتفاع "أماك" 122% إلى 197 مليون ريال في 2021 

أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين عن النتائج المالية لعام 2021 حيث حققت الشركة صافي ربح قدره 197 مليون ريال بارتفاع 122% عن عام 2020 حين حققت الشركة صافي ربح 88 مليون ريال.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى تشغيل منجم ذهب قيان الجديد وبدء الإنتاج التجاري خلال عام 2021 مما أدى الى زيادة كمية مبيعات الذهب بمقدار 176% بالإضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع المحققة لكافة منتجات الشركة خلال العام وذلك على الرغم من ارتفاع التكاليف والمصروفات (تكلفة الإيرادات، مصاريف البيع والتسويق، تكاليف التمويل) بسبب البدء بالإنتاج التجاري من منجم ذهب قيان بالإضافة الى ارتفاع مصروف الزكاة.

