الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وسط حذر بشأن أوكرانيا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بدعم من تراجع الدولار وانخفاض طفيف في عوائد سندات الخزانة الأمريكية بينما ينتظر المستثمرون مزيدا من التفاصيل من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في تركيا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1926.60 دولار للأوقية بحلول الساعة 12:50 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7 في المائة إلى 1931.30 دولار للأوقية.

وفي جلسة الثلاثاء، هبطت أسعار المعدن الأصفر بما يصل إلى 1.8 في المائة إلى أدنى مستوى منذ 28 فبراير بفعل علامات على تقدم في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، قبل أن تتعافى لتغلق منخفضة 0.2 في المائة فقط.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.5 في المائة إلى أدنى مستوى في حوالي أسبوعين، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الخضراء أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.45 في المائة إلى 24.86 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 3.8 في المائة إلى 2231.40 دولار، وزاد البلاتين 0.8 في المائة إلى 990.69 دولار.