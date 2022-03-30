إطلاق عيادة ما بعد الإصابة بكوفيد تحت مسمى "أعراض كورونا طويلة المدى"

أطلقت وزارة الصحة عيادة ما بعد الإصابة بفيروس كورونا، تحت مسمى "أعراض كورونا طويلة المدى"، وذلك استمرارًا لجهودها في التصدي للجائحة وإكمال الخدمة الطبية للمرضى المصابين بالفيروس.

وتستهدف العيادة المرضى الذين تستمر لديهم الأعراض بعد شهر من الإصابة عبر إعداد الخطة العلاجية المناسبة لهم في المستشفيات الرئيسة في جميع مناطق المملكة، حيث يمكن حجز موعد في عيادات ما بعد الإصابة بفيروس كورونا عن طريق خلال الاتصال على "937".

يُذكر أن العيادة تستهدف المتعافين من (كوفيد-19) بعد شهر من الإصابة، واستمرت معهم الأعراض، حيث يُعاني البعض من أعراض تستمر لأسابيع قليلة أو أكثر ويُطلق عليها اسم "أعراض كورونا طويلة المدى"، علمًا أن لكورونا طويلة المدى علامات وأعراض أبرزها استمرار الأعراض بعد الإصابة لأكثر من 4 أسابيع، وظهور أعراض جديدة بعد 4 أسابيع من الإصابة، تؤثر بعضها على أيّ مكان من الجسم، إلا أن المطمئن أنّ جميع الحالات تتحسّن بمرور الوقت، ومع هذا فإن علاماته وأعراضه تختلف من شخص لآخر، لكن أبرز الملاحظات هي: السُعال، وضيق التنفس، والإرهاق والتعب، وألم المفاصل والعضلات، ومشاكل النوم، وفقدان حاسة الشمّ والتذوّق، والمزاج السيء، إضافة إلى فقدان التركيز وضعف الإدراك.