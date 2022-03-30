نسيج تخسر 85 مليون ريال في 2021

أعلنت شركة نسيج العالمية التجارية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2021-12-31 حيث سجلت الشركة صافي خسارة قدره 85 مليون ريال وذلك مقارنة بخسارة قدرها 83 مليون في العام السابق.

ويعود سبب الزيادة في صافي الخسائر خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام ونتج عنة نقص توريد المواد الخام الي المصانع ، بالاضافة الي تكوين مخصصات مقابل تقادم المخزون ، الي ان الشركة تمكنت من تعويض هذة الخسائر جزئيا عن طريق زيادة المبيعات و تحسين تكلفة المبيعات والذي ظهر في ارتفاع اجمالي الارباح بنسبة 23% الي جانب تقليل النفقات التشغيلية مقارنة مع العام السابق.

