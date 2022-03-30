بعد الغاز .. روسيا تبحث توسيع قائمة السلع التي يتم تصديرها بالروبل

قال فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما الروسي في منشور عبر تطبيق تليجرام إنه يتعين على روسيا أن تضيف الأسمدة والزيوت وزيت عباد الشمس والمعادن ومنتجات أخرى إلى قائمة السلع التي يتم تصديرها مقابل الدفع بالروبل.

ونقلت "بلومبيرج" عنه إن دول أوروبا لديها القدرة على الدفع مقابل الغاز بالروبل. وقال "إذا أردتم الغاز أبحثوا عن الروبل". وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر تعليماته إلى مجلس الوزراء والبنك المركزي وشركة "جاز بروم" لاتخاذ التدابير الضرورية لتغيير عملة الدفع لإمدادات الغاز إلى الروبل بحلول 31 مارس.

وجاء في بيان الكرملين "يتعين على حكومة روسيا والمركزي الروسي وشركة (جاز بروم) تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتغيير عملة الدفع لإمدادات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي اتخذت إجراءات تقييدية ضد مواطني روسيا وعدد من الكيانات القانونية الروسية إلى الروبل الروسي".