المملكة الأعلى عالميا في نسبة الإنفاق الحكومي التقني .. 93 مليار ريال بحلول 2025

أكد المهندس أحمد الصويان، محافظ هيئة الحكومة الرقمية، أن السعودية الأعلى عالميا في نسبة الإنفاق الحكومي التقني من الإنفاق الوطني 21.7 في المائة وذلك خلال عام 2021، مبينا أن قيمة هذا الإنفاق ستصل إلى 93 مليار ريال بحلول عام 2025.

وقال الصويان خلال حديثه في جلسة ضمن جلسات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في الرياض أمس، إن 73 في المائة من التمويل الذي يأتي من صناديق رأس المال الجريء في المملكة يستفيد منها أصحاب المشاريع التكنولوجية والرقمية.

وأشار إلى أن الهيئة هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية، وتعد المرجع الوطني في شؤونها، حيث تهدف إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية، من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومبادرة وقادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاية عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين الجهات الحكومية كافة.

وبدأت أعمال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في يومه الثالث أمس بجلسات علمية تناقش عديدا من الأمور الاقتصادية والاستثمارية ونهضة صناعة الأفلام. تناولت جلسة "كيف تتسارع النظم البيئية" عديدا من المحاور المتعلقة في مجال النظم وتوفير العلوم المناسبة التي تساعد الشركات والمؤسسات، متطرقة إلى نظام عملية مشاركة البيانات وتسريع عمليتها للوصول إلى الحلول بشكل أفضل، حيث إنها تساعد في عملية تسريع النظم البيئية في الشركات والمؤسسات، خصوصا في المجال الاقتصادي والاستثماري، وإيجاد برامج ذات كفاءة تعمل بشكل آمن وجيد في حصر وجمع البيانات.

وناقشت جلسة "تغذية عقول رواد الأعمال" أهمية دور ريادة الأعمال وتغذية عقول رواد الأعمال في الابتكار والترابط بينهم للاستفادة من الآخرين، حاثين على عدم تكرار الأفكار والاهتمام بالخطط التنافسية، حيث تناول المتحدثون احتياجات الشباب في ريادة الأعمال، حيث إنهم يشكلون النسبة الأكبر في العالم كنوع من الأولويات المجتمعية، فيجب عمل خطة جديدة هادفة إلى تنفيذ إصلاحات تمكن الأعمال التنافسية من مواكبة التوجهات العالمية الجديدة المرتكزة على الإنتاجية والاستدامة والشمولية.

وأكد المشاركون تحفيز الأطفال وتطوير عقولهم وإعطاءهم الثقة ليكونوا رواد أعمال في المستقبل، خاصة تثقيفهم حول مهارات الادخار والاستثمار، لتعزيز روح ريادة الأعمال لديهم.

بينما أكد المشاركون في جلسة "مستقبل التجارة الإلكترونية" طرق بيع المنتجات خلال جائحة كورونا وما بعدها، أن التجارة الإلكترونية قادرة على تسويق منتجاتهم بكل سهولة ويسر وتلبي احتياجات المستهلكين ورواد الأعمال، متناولين زيادة المبيعات عبر التجارة الإلكترونية في الأعوام الماضية خصوصا منذ بداية جائحة كورونا، مستعرضين العقبات التي كان لها أثر في تقليل عوائد الشركات. وتناولوا في جلسة حول الحكومة الرقمية عن كيفية تنمية الأعمال والاستثمار عن طريق الحكومة الرقمية، مبينين أن المملكة دعمت هذا المجال بالخدمات التقنية والسحابية من خلال توفير ستة آلاف مركز بيانات لرواد الأعمال ليتمكنوا من المنافسة وتنفيذ المشاريع والاستراتيجيات الوطنية.

وفي جلسة حوارية حول مستقبل ونهضة صناعة الأفلام في المملكة أكد المشاركون أن المملكة تزخر بالمواهب الشابة الفريدة في هذا القطاع الخصب، متطرقين إلى ما يتمتع به قطاع الأفلام من فرص ومستقبل واعد، مبينين أن التحديات الحالية لهذا القطاع تكمن في ضرورة تطوير البنية التحتية وجذب المستثمرين لصناعة الأفلام، مؤكدين أن المملكة منطقة فريدة بطبيعتها ولدينا فرص لإظهارها عبر عديد من الخيارات.