إطلاق برنامج الألف ميل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الصناعة والخدمات اللوجستية

أعلن المهندس سليمان المزروع، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، إطلاق برنامج الألف ميل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجالين الصناعي والخدمات اللوجستية. وقال المزروع خلال مشاركته في جلسة ضمن جلسات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال أمس، إن البرنامج يعمل من خلاله على تزويد المنشآت بالدعم المادي، ودراسات الجدوى، والاستثمار بالأصول، وغيرها.

وأوضح أن برنامج "ندلب" أحد برامج رؤية المملكة 2030 ويهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية وتعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة.

وأشار إلى أن البرنامج يسهم بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة فيها. وقال لـ"الاقتصادية"، المهندس سليمان المزروع، إن برنامج الألف ميل ما هو إلا نتاج للدعم غير المحدود من القيادة لكل ما من شأنه أن يسهم في تحقيق مستهدفات "رؤية 2030"، مؤكدا ثقته في تحقيق أهداف البرنامج في ظل التكامل الكبير بين قطاعات النمو الواعدة والجهات التنفيذية.

وقال المزروع إن الكفاءات الوطنية القادرة على تحقيق الريادة وإبداع أفكار لمشاريع نوعية تستحق الدعم والتمكين، لتسهم في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، موجها الدعوة لصانعي الأفكار ورواد الأعمال إلى المسارعة بالتقدم والتسجيل في البرنامج. ويقدم البرنامج عددا من المحفزات، منها تمكين مالي وقروض، وذلك بالحصول على منح مالية تصل إلى مليون ريال لأفضل المشاريع والدعم في استيفاء متطلبات الجهات التمويلية، إضافة إلى دراسات الجدوى، حيث توفر الخبرات اللازمة والنوعية لبناء دراسات جدوى تستوفي متطلبات الجهات المعنية. ومن المحفزات تقديم أرض صناعية، ومصنع جاهز فور انتهاء البرنامج بأسعار تنافسية للمشاريع المؤهلة.