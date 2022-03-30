المؤتمر العالمي لريادة الأعمال .. 6 مليارات ريال حصيلة اتفاقيات اليوم الثالث

شهد ختام اليوم الثالث من المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، توقيع وإطلاق عديد من البرامج والمبادرات والإطلاقات التي تجاوز إجمالي قيمتها أكثر من ستة مليارات ريال، دعما للقطاع الريادي وتقديم مزيد من الحلول التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.ووقع برنامج "كفالة" لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مجموعة من الاتفاقيات، منها: اتفاقية تعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الرياضة، وصندوق التنمية الثقافي وصندوق التنمية السياحي، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية "ندلب"، وجامعة الملك سعود، وجامعة الجوف، وشركة ركن العمل لحاضنات ومسرعات الأعمال.وشهد اليوم الثالث، توقيع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" اتفاقيات تعاون مشتركة عدة مع مجلس الضمان الصحي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وكذلك الهيئة العامة للغذاء والدواء، لدعم وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أطلق برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية مبادرة "ألف ميل" لتأهيل رواد الأعمال في قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، فيما وقع البنك السعودي الفرنسي اتفاقية تعاون مع الخطوط الجوية العربية السعودية.كما شهد إطلاق الدفعة الرابعة للإرشاد المؤثر لبرنامج طموح بالتعاون مع إنديفر السعودية، لدعم المنشآت متسارعة النمو من خلال تسهيل الوصول لأفضل المرشدين في الشبكات المحلية والعالمية والربط مع مكاتب إنديفر في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويستهدف البرنامج دعم ما يزيد على 26 منشأة متسارعة نمو يمثلها 35 رائد أعمال سعوديا وبمجموع وظائف مباشرة وغير مباشرة يزيد على 400 ألف.يشار إلى أنه وبمشاركة ما يزيد على 20 منشأة متسارعة نمو سعودية، تم بالتعاون مع شبكة إيليت العالمية إطلاق الدفعة السادسة من طموح إيليت. يستهدف البرنامج تأهيل أربع إلى ست شركات للطرح في سوق الأسهم الموازية "نمو".كما وقعت شركة شايزر باور للطاقة المتنقلة اتفاقية تعاون مع مجموعة ميقا تيل الأوروبية من أجل تصنيع وتوريد شواحن السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.يشار إلى أن اليوم الأول من المؤتمر العالمي لريادة الأعمال شهد توقيع 33 اتفاقية، وإطلاق عدد من المبادرات الاستثمارية بقيمة مالية تجاوزت 16 مليار ريال "4.2 مليار دولار"، وذلك بهدف دعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة المملكة كبيئة جاذبة للرواد والمبتكرين والمبدعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.ومن الاتفاقيات في اليوم الأول، توقيع أرامكو السعودية عشر مذكرات تعاون واتفاقيتين مع شركات محلية وعالمية في مجالات التحول الرقمي، وتقنية المعلومات، والتنمية الوطنية، فيما وقع بنك التنمية الاجتماعية اتفاقيات مع جهات عدة، تتمثل في الهيئة الملكية في ينبع، ومعهد ريادة الأعمال الوطني، وأعلن إطلاق عدد من المنتجات والمبادرات لدعم وتمكين رواد الأعمال بأكثر من 11 مليار ريال "نحو ثلاثة مليارات دولار".في حين وقعت الشركة السعودية للاستثمار الجريء SVC اتفاقيات مع عدد من الصناديق الاستثمارية بقيمة إجمالية قدرها 2.4 مليار ريال "أكثر من 656 مليون دولار"، فيما أطلقت شركة سابك صندوق نساند "2" مع شركة الأهلي المالية بقيمة 750 مليون ريال "200 مليون دولار" لدعم الشركات الناشئة وتطوير القطاع الصناعي.بينما شهد المؤتمر العالمي لريادة الأعمال خلال اليوم الثاني، اتفاقيات وإطلاقات بقيمة إجمالية وصلت إلى 28.9 مليار ريال "7.71 مليار دولار"، بهدف دعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة السعودية، كبيئة جاذبة للرواد والمبتكرين والمبدعين من أنحاء العالم.وواصل المؤتمر، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال، تحت شعار "نعيد نبتكر نجدد" فعاليته، حيث شهد توقيع أكثر من 21 اتفاقية وإطلاق عديد من المبادرات الاستثمارية.ووقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، مذكرة تفاهم مع شركة أمازون لتمكين الشركات المحلية من بيع منتجاتها لملايين العملاء في جميع أنحاء المملكة على متجر أمازون السعودية. وكجزء من مذكرة التفاهم، ستقوم "أمازون" بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالقدرات اللوجستية والأدوات والبرامج، التي تقدمها "أمازون" للبائعين.وشملت الإطلاقات، إعلان بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الميزانية المعتمدة لتمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي بلغت 12 مليار ريال "3.2 مليار دولار"، كما وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، اتفاقية تعاون مع مصرف الراجحي بقيمة ملياري ريال "ما يزيد على 533 مليون دولار"، لإطلاق برامج ومنتجات تمويلية مبتكرة.ووقع البنك العربي الوطني اتفاقيات تعاون عدة، منها: اتفاقية إطلاق برامج ومنتجات تمويلية مبتكرة، بقيمة أكثر من مليار ريال "ما يزيد على 293 مليون دولار"، وإطلاق منتج البطاقة الائتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ يصل إلى 50 مليون ريال "13 مليون دولار".