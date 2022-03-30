بلمسة إبداعية .. طالبة طب تجسد حب السعوديين لقيادتهم بلوحة فنية

بلمسة فنية تعبيرية، جسدت طالبة طب مشاعر وحب السعوديين لقيادتهم على منصة مسرح المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، وذلك من خلال استثمار موهبتها الفنية، بتشرفها برسم لوحة إبداعية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.واستطاعت الفنانة التشكيلية مدى محمد القحطاني، طالبة طب الأسنان، أن تضع بصمتها في هذه المنصة العالمية لريادة الأعمال، من خلال أدواتها الفنية وبث رسالة حب السعوديين لقيادتهم من خلال تجسيد صورهم فنيا على خشبة المسرح وعلى الهواء مباشرة.وأكدت لـ"الاقتصادية" مدى القحطاني، الفنانة التشكيلية، أنها سعيدة بالمشاركة في هذا المؤتمر العالمي، من خلال تجسيد صورة الملك سلمان بن عبدالعزيز على المسرح، وأنها أرادت أن تعبر من خلال اللوحة عما يكنه كل السعوديين لقيادتهم من حب وولاء.ولم تخف مدى فخرها وهي تشارك في هذا المحفل العالمي، وأن تصعد المسرح بوجود عدد من رياديي الأعمال والمسؤولين والمستثمرين، لتجسيد هذه الشخصية العظيمة الملهمة. وقالت: "سعيدة باختياري لتمثيل الفن التشكيلي من بين أكثر من 100 فنان وفنانة".وأشارت إلى أن فكرة اللوحة استلهمتها من العملة المعدنية السعودية، حيث دمجت الرمل الذهبي والفضي بصورة الملك سلمان بن عبدالعزيز بوسطها.وحول آلية اختيارها للمشاركة، ذكرت أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تواصلت معها لتمثيل الفنانين التشكيليين السعوديين الشباب، وذلك بالمشاركة برسم مباشر خلال المؤتمر العالمي لإبراز الموهبة الوطنية، وانتهيت من اللوحة خلال خمس دقائق.وأوضحت القحطاني، أنها شاركت في المحافل منذ أن كان عمرها تسعة أعوام، مبينة أنها تتطلع إلى المشاركة في عديد من المؤتمرات لنشر الثقافة والفن السعودي، لافتة إلى أن شغفها بالعلم والفن التشكيلي في آن واحد، وأنها تعمل لأن تكون من رائدات الأعمال من خلال فنها التشكيلي.