الأسهم السعودية تواصل مكاسبها للجلسة السادسة .. والسيولة تقترب من 10 مليارات ريال

ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة السادسة، لتسجل أطول سلسلة ارتفاع منذ شهرين، لتغلق عند 13101 نقطة بمكاسب 37 نقطة بنحو 0.3 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ست نقاط بنحو 0.3 في المائة، ليغلق عند 1851 نقطة.يأتي الارتفاع رغم تراجع أسعار النفط التي كادت أن تفقد حاجز الـ100 دولار أثناء جلسة أمس، ليظهر أن تحركات السوق الإيجابية التي تأتي في ظل عدم ظهور معطيات جديدة، مدفوعة بعمليات مضاربة مستفيدة من الزخم الإيجابي للسوق. وستنتهي الفترة النظامية للإفصاح عن نتائج الربع الأول غدا، وعشرات الشركات لم تعلن بعد عن نتائجها المالية، ما يجعل السوق معرضة لكثافة في الإفصاحات، التي قد يكون لها تأثير في تحركات الأسهم في حال ظهور نتائج مخالفة للتوقعات. من ناحية فنية، ستواجه السوق مقاومة عند مستويات 13130 نقطة تليها 13250 نقطة، بينما الدعم عند 12850 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 13065 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 13039 نقطة فاقدا 0.19 في المائة، بينما الأعلى عند 13114 نقطة رابحا 0.39 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق المؤشر العام على ارتفاع عند 13101 نقطة بنحو 0.3 في المائة رابحا 37 نقطة. وارتفعت السيولة 11 في المائة بنحو 974 مليون ريال، لتصل إلى 9.9 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 13 في المائة بنحو 28 مليون سهم، لتصل إلى 235 مليون سهم، أما الصفقات، فارتفعت 14 في المائة بنحو 56 ألف سهم، لتصل إلى 481 ألف سهم متداول.أداء القطاعاتتراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنحو 1 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنحو 0.5 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 0.5 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "التأمين" بنحو 2 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنحو 1.9 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنحو 1.3 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 29 في المائة بقيمة 2.8 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 18 في المائة بقيمة 1.8 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 8 في المائة بقيمة 755 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "آماك" بنحو 30 في المائة، ليغلق عند 81.90 ريال، يليه سهم "بروج للتأمين" بنحو 7 في المائة، ليغلق عند 22.10 ريال، وحل ثالثا سهم "العالمية" بنحو 5.7 في المائة، ليغلق عند 21.08 ريال. وفي المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "دار الأركان" بنحو 4.3 في المائة، ليغلق عند 11.60 ريال، يليه سهم "الخزف السعودي" بنحو 2.7 في المائة، ليغلق عند 50.80 ريال، وحل ثالثا سهم "التصنيع" بنحو 2.4 في المائة، ليغلق عند 23.52 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 541 مليون ريال، يليه "الأهلي" بقيمة 533 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "سابك للمغذيات الزراعية" بقيمة 424 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية