الأسهم العالمية تتفاعل مع تقدم محادثات أوكرانيا .. وموجة بيع في أسواق السندات

صعدت المؤشرات الرئيسة للأسهم الأمريكية عند الافتتاح أمس، مدعومة بعلامات على تقدم في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء حربهما المستمرة منذ أسابيع. وبحسب "رويترز"، بدأ مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 0.45 في المائة إلى 35114.35 نقطة، في حين صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 0.60 في المائة إلى 4602.86 نقطة. وقفز مؤشر ناسداك المجمع 1.01 في المائة إلى 14500.39 نقطة.من جهة أخرى، صعدت سوق الأسهم الأوروبية أمس حاذية حذو الأسواق الآسيوية وبورصة وول ستريت مع إظهار محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا أوضح علامات ملموسة حتى الآن على تقدم نحو التفاوض على نهاية للحرب بين البلدين.وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى له في نحو شهر، مواصلا مكاسبه لثالث جلسة على التوالي مع استمرار موجة بيع في أسواق السندات.وأغلقت كل القطاعات الرئيسة على ارتفاع وفي مقدمتها أسهم شركات صناعة السيارات وأسهم البنوك التي قفزت 5.9 في المائة و3.8 في المائة على الترتيب.ويتجه مؤشر ستوكس 600 لإنهاء الشهر على زيادة صغيرة، فيما سيكون أول شهر من المكاسب هذا العام. لكن المؤشر القياسي يسير في مسار نحو تسجيل أول خسارة ربع سنوية في ثمانية فصول مع تضرر شهية المستثمرين من المخاوف حيال ارتفاع التضخم النظرة إلى القفزة في أسعار السلع الأولية وتأثير ذلك في النمو الاقتصادي.وكانت شركة نوفو نورديسك للأدوية من بين أكبر الرابحين وارتفعت 1.4 في المائة. وقد وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على جرعة أعلى من عقار أوزمبيك الذي تصنعه الشركة لعلاج مرضى النوع الثاني من السكري.وانخفض سهم مجموعة سانوفي الفرنسية 2.3 في المائة بعد أن رفعت شركة الرعاية الصحية المستوى المستهدف لمبيعاتها من دوبيكسنت لعلاج الإكزيما إلى أكثر من 13 مليار يورو (14.3 مليار دولار).وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع أمس متبعة خطى الأسهم الأمريكية التي صعدت البارحة الأولى وقادت أسهم شركات السيارات والشحن الارتفاعات وقادت السوق مطالبات بالحق في الحصول على توزيعات أرباح.وارتفع مؤشر نيكاي 1.1 في المائة إلى 28252.42 نقطة. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.93 في المائة إلى 191.66 نقطة.وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير محللي الأسواق لدى سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول "اليوم (الثلاثاء) هو اليوم الأخير للحصول على توزيعات الأرباح، لذلك زاد الإقبال على شراء الأسهم"، مضيفا أن تراجع أسعار النفط رفع المعنويات أيضا.وقاد قطاعا السيارات والشحن الارتفاعات ليصعد المؤشران الفرعيان 2.08 في المائة و1.82 في المائة على التوالي. وعلى الجانب الآخر تراجعت أسهم شركات التكرير لتصبح أكبر خاسر أمس وتنزل 1.69 في المائة.ونزل سهم "إينيوس" القابضة 2.06 في المائة وخسر سهم "إيديميتسو" 1.4 في المائة.