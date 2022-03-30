ارتفاع معظم بورصات الخليج .. ومشتريات محلية وعربية تدعم «المصرية»

أغلقت معظم البورصات الرئيسة في منطقة الخليج على ارتفاع أمس، بعد أن دفع نقص في الإمدادات واستقرار الطلب أسعار النفط للارتفاع قبيل محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، بينما صعدت السوق المصرية بدعم مشتريات محلية وعربية. وعوضت أسعار النفط بعض خسائرها في وقت سابق من الجلسة مع استمرار تعطل إمدادات كازاخستان.وبحسب "رويترز"، صعد المؤشر الرئيس لسوق دبي 0.9 في المائة إلى 3515 نقطة. ودعم الطرح العام الأولي لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" المتوقع أن يجمع ما يصل إلى 8.06 مليار درهم (2.19 مليار دولار) أسواق المنطقة بعد بدء الاكتتاب الأسبوع الماضي. وصعد سهم "سوق دبي المالي" 2.43 في المائة، و"ديار للتطوير" 2.96 في المائة، و"دبي للمرطبات" 10.66 في المائة، و"إعمار العقارية" 2.05 في المائة، و"إعمار للتطوير" 0.69 في المائة، و"الإمارات دبي الوطني" 0.68 في المائة، ومجموعة جي إف إتش 1.65 في المائة، و"الاتحاد العقارية" 4.7 في المائة.وفي بورصة أبوظبي، واصل المؤشر الرئيس للأسهم الصعود للجلسة السادسة على التوالي، ليغلق مرتفعا 0.7 في المائة إلى 9901 نقطة.وزاد سهم "الواحة كابيتال" 2.4 في المائة، بعد أن أقرت الشركة توزيعات أرباح أمس الأول.وصعد سهم بنك أبوظبي الإسلامي 1.36 في المائة، و"ألفاظبي" 0.15 في المائة، وبنك أبوظبي الأول 2.31 في المائة، و"جلفار" 2.17 في المائة، و"طاقة" 1.61 في المائة، و"الواحة كابيتال" 2.48 في المائة، و"الياه سات" 0.36 في المائة.وهبط مؤشر الأسهم القطرية للجلسة الثانية على التوالي، ليغلق على انخفاض 0.5 في المائة إلى 13639 نقطة.ارتفع مؤشر البحرين 0.15 في المائة إلى 2078.53 نقطة. وتراجع مؤشر مسقط 0.89 في المائة إلى 4195 نقطة. واستقر مؤشر الكويت عند 9036 نقطة.وفي القاهرة، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 1.4 في المائة إلى 11393 نقطة بدعم مشتريات المصريين والعرب.واتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 120.13 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافي 83.02 مليون جنيه و37.1 مليون جنيه على التوالي.