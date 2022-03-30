مفاوضات موسكو وكييف تلقي بظلالها على سوق النفط .. مخاوف الإغلاق الصيني مستمرة

تراجعت أسعار النفط الخام أمس، بعد أن أضفت مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا أجواء التفاؤل في الأسواق، وذلك بالتزامن مع مخاوف متسعة تحيط بالطلب في الصين مع قرار الحكومة بإغلاق مدينة شنغهاي، وهي المركز المالي والاقتصادي الأكبر في البلاد، وذلك في أعقاب عودة الإصابات المرتفعة بوباء كورونا في البلاد.وتنطلق غدا أعمال اجتماع الوزراء الشهري لتحالف "أوبك" وشركائهم "أوبك +" برئاسة كل من السعودية وروسيا لاستعراض أحدث بيانات العرض والطلب والمخزونات النفطية ومناقشة المخاطر والتحديات الجيوسياسية واسعة التأثير في السوق، وسط توقعات بالإبقاء على الزيادة الإنتاجية الشهرية للمجموعة المؤلفة من 23 منتجا وقدرها 400 ألف برميل يوميا والمطبقة منذ آب (أغسطس) الماضي، وذلك على الرغم من ضغوط الدول المستهلكة لتسريع وتيرة الإنتاج لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار.ويقول لـ"الاقتصادية" محللون، إن العقود الآجلة للنفط الخام تراجعت، حيث واصل المستثمرون قلقهم بشأن عمليات الإغلاق الصينية بسبب سرعة انتشار وباء كورونا مجددا، الذي قد يدمر الطلب على الطاقة في الصين.وفي هذا الإطار، يقول سيفين شيميل مدير شركة "في جي إندستري" الألمانية: إن الضغوط الهبوطية استمر تأثيرها في أسعار النفط الخام بفعل ترقب نتائج المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول، حيث يرى كثيرون أنها قد تكون بادرة أمل لوقف إطلاق النار وانتهاء الحرب بكل فاتورتها الباهظة وتداعياتها السلبية الواسعة على الاقتصاد العالمي.وأشار إلى أن أنباء المفاوضات ترافقت مع مخاوف قوية عادت لتحيط بالطلب العالمي على النفط الخام والوقود في ضوء إغلاق الصين وضعف الطلب من قبل أكبر مستورد للطاقة، ما أدى إلى انخفاض حاد في الأسعار لكل من خامي برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 7 في المائة الإثنين وسط توقعات بامتداد موجة الخسائر الحالية.ومن جانبه، يقول روبين نوبل مدير شركة "أوكسيرا" الدولية للاستشارات: إن تقلبات أسعار النفط الخام ما زالت مستمرة ومهيمنة على أداء السوق وعلى نحو متزايد، مشيرا إلى أن انخفاض السيولة في أسواق العقود الآجلة، واضطراب أداء أسواق المال كان لهما انعكاسات قوية على سوق النفط.وأوضح أن الإغلاق الصيني جاء في توقيت دقيق كان الطلب على الوقود فيه يتعافى بقوة ويفوق نمو العرض على نحو كبير، لافتا إلى دخول حي "بودونج " المالي في شنغهاي يومه الثاني من الإغلاق المشدد، كما طلبت الحكومة من المواطنين العمل من المنزل وتعليق خدمات النقل العام وخدمات النقل بشكل عام، ما وجه ضربة قوية لاستهلاك الوقود في البلاد.من ناحيته، يقول ماركوس كروج كبير محللي شركة "ايه كنترول" لأبحاث النفط والغاز: إن المستثمرين يتنبهون بقوة حاليا لأخبار التقدم المحتمل في مفاوضات السلام بشأن الصراع الروسي الأوكراني، وهي أول محادثات مباشرة بين الجانبين منذ أكثر من أسبوعين، ويتفاءل قطاع كبير من الأوساط الاقتصادية والمالية بإمكانية أن تحرز تقدما وتهدئ حالة التوتر الشديد الحالية في أسواق الطاقة. واشار إلى أن المستثمرين يراقبون أيضا عن كثب اجتماع الغد المقرر بين "أوبك" وحلفائها في تحالف "أوبك +" لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج في أيار (مايو) المقبل، موضحا أنه من غير المرجح أن يتم تعزيز الإمدادات بشكل حاد لتلبية الطلب المتزايد، على الرغم من استمرار أزمة العمليات العسكرية الروسية المتواصلة في أوكرانيا.من جانب آخر، دعا تقرير لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" إلى إيجاد حلول سريعة وناجزة لقضية تراجع الاستثمار النفطية، لافتا إلى تأكيد الأمين العام محمد باركيندو أهمية زيادة الاستثمار لتأمين احتياجات الطاقة في المستقبل، منوها إلى أن هناك حاجة إلى أكثر من 11 تريليون دولار في قطاعات التنقيب والإنتاج والتوزيع للنفط الخام.وقال التقرير - الصادر عن مشاركة باركيندو في منتدى الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي في دبي الذي اختتم أعماله أمس - إن الأمين العام شارك في جلسة نقاشية بعنوان "النفط والغاز في عالم خال من الصفر"، وسلط الضوء على أهمية المنتدى وحسن توقيته بالنظر إلى الأوقات التاريخية التي تشهدها صناعة الطاقة في الوقت الراهن.وحول مستقبل الطاقة، نقل التقرير عن باركيندو تأكيده أن دور النفط والغاز مضمون في المستقبل المنظور، مشيرا إلى أنه لا ينبغي النظر إلى انتقال الطاقة على أنه انتقال من مصدر للطاقة إلى آخر، موضحا أن جميع أشكال الطاقة ستكون مطلوبة في المستقبل.وتوقع التقرير أن يظل النفط والغاز يمثلان أكثر من 50 في المائة من مزيج الطاقة المستقبلي في 2045، مشيرا إلى الزيادة المتوقعة في النمو الاقتصادي العالمي وعدد سكان العالم، لافتا إلى قول باركيندو: إنه من الضروري أن نأخذ في الحسبان أن "الطاقة حق وليست امتيازا".وفيما يتعلق بتغير المناخ، شدد باركيندو على عدم وجود "منكري المناخ" في منظمة "أوبك"، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة اتخذت تدابير وفقا لمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي تقوم على المساواة والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات ذات الصلة.ونوه التقرير إلى دعوة باركيندو إلى حكومتي مصر والإمارات لتحمل المسؤوليات الاستراتيجية الملقاة على عاتقهما بصفتهما مضيفتي قمتي المناخ COP27 و COP 28 على التوالي، وبدء عملية إعادة تحديد الحوار العالمي حول التحول في مجال الطاقة، فضلا عن التحديات ذات الصلة.وأشار التقرير إلى أنه من الأهمية الاعتراف بأن الأهداف المناخية ودور النفط والغاز غير متناقضين.يذكر أن المجلس الأطلسي قام بتعيين محمد باركيندو زميلا متميزا تقديرا لإنجازاته البارزة كأمين عام للمنظمة وإسهاماته في مجتمع الطاقة العالمي.من ناحية أخرى، تقلبت أسعار النفط أمس بفعل أنباء محادثات سلام أوكرانيا وروسيا، وخلال التداولات تراجعت الأسعار بأكثر من 5 في المائة، حيث تراجع سعر خام برنت المرجعي الأوروبي 6.6 في المائة، بينما انخفض سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط 5.2 في المائة، فيما يتابع المستثمرون المحادثات الجارية في إسطنبول والهادفة لوقف الحرب المستمرة منذ خمسة أسابيع.ثم عادت أسعار العقود الآجلة للنفط بعدها لتقلص خسائرها إلى ثلاثة دولارات ليتداول برنت عند 108.96 دولار للبرميل والخام الأمريكي عند 102.55 دولار.