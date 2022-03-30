مع اقتراب موعد الدفع بالروبل .. احتمالات تعطل إمدادات الغاز الروسي لأوروبا قائمة

قالت روسيا: إنها ستعمل على وضع ترتيبات عملية بحلول الغد، لتمكين الشركات من دفع قيمة الغاز بالروبل، ما يزيد من احتمالات تعطل الإمدادات، إذ إن الدول الغربية ترفض حتى الآن السماح بتغيير عملة السداد.ووفقا لـ"رويترز"، كان قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي محاسبة الدول "غير الصديقة" بالروبل على الغاز الروسي قد رفع قيمة العملة بعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق عندما فرض الغرب عقوبات على موسكو بسبب تدخلها في أوكرانيا الذي رفع أسعار الغاز.وأثارت الخطوة انتقادات عنيفة من الدول الأوروبية التي تدفع قيمة الغاز الروسي باليورو في أغلب الأحيان، وتقول: إن روسيا ليس من حقها تغيير العقود، ورفضت دول مجموعة السبع الصناعية المطلب الروسي هذا الأسبوع.وأوفت روسيا حتى الآن بالتزاماتها التعاقدية المتعلقة بإمدادات الغاز لأوروبا.إلى ذلك قال هيروكازو ماتسونو، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، أمس، إنه سيطلب من الشركات اليابانية الرد بالرفض إذا طلبت روسيا الدفع بالروبل في المعاملات الاقتصادية، خاصة في قطاع الطاقة.وطالبت روسيا الأسبوع الماضي الدول "غير الصديقة" بالدفع بالروبل وليس اليورو مقابل غازها في أعقاب اتحاد الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين على فرض سلسلة من العقوبات ضد روسيا. من جانبه حذر روبرت هابيك وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني، من انتهاج سياسة طاقة تأتي على حساب الدول الفقيرة. وقال الوزير المنتمي لحزب الخضر أمس، خلال مؤتمر "حوار انتقال الطاقة" في برلين: إن التخلي الضروري عن النفط والغاز الروسيين بسبب الحرب لا يمكن تعويضه بسهولة من الأسواق العالمية، مضيفا أن أوروبا قارة غنية، وأنه يمكن للدول الأفقر أن تواجه صعوبات اقتصادية أكبر بكثير مع عواقب الحرب، مثل ارتفاع الأسعار، وقال، "لذلك علينا توخي الحذر حتى لا نجري هذا التغيير في سياسة الطاقة على حساب أطراف ثالثة".وأوضح هابيك، أنه ليست إمدادات الطاقة في الدول الفقيرة وحدها هي التي يمكن أن تتضرر بشدة، بل أيضا بعض المنتجات مثل الأسمدة، التي ربما يصبح إنتاجها على نحو كاف غير ممكن بعد الآن. وإضافة إلى ذلك أشار الوزير إلى أن غياب الحبوب من أوكرانيا أو ربما من روسيا يمكن أن يؤدي إلى مجاعة في بعض الدول، موضحا أن المجاعات في الأغلب ما تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية أو اضطرابات سياسية.يذكر أن هابيك عارض مرارا فرض حظر على إمدادات الطاقة الروسية، وقال خلال المؤتمر، "نرى أخطاء الماضي"، موضحا أنه في الأعوام والعقود الأخيرة جعلت ألمانيا سياستها في مجال الطاقة شديدة الاعتماد على روسيا، مشيرا إلى أن سياسة الطاقة ليست مجرد سياسة اقتصادية، موضحا أن ألمانيا تريد الآن لأسباب أمنية أن تجعل نفسها مستقلة عن الوقود الأحفوري الروسي تدريجيا.