إشارات إيجابية لمفاوضات روسيا وأوكرانيا .. البورصات العالمية تنتعش

ارتفعت المؤشرات الرئيسة للأسهم الأمريكية عند الافتتاح أمس مدعومة بعلامات على تقدم في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء حربهما المستمرة منذ أسابيع. وبحسب "رويترز"، بدأ مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 0.45 في المائة إلى 35114.35 نقطة في حين صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 0.60 في المائة إلى 4602.86 نقطة. وقفز مؤشر ناسداك المجمع 1.01 في المائة إلى 14500.39 نقطة.من جهة أخرى، حققت الأسهم الأوروبية مكاسب قوية أمس على غرار الأسواق في آسيا و"وول ستريت" فيما يتطلع المستثمرون إلى نتائج محادثات السلام بين موسكو وكييف في تركيا.وقفز المؤشر الأوروبي ستوكس 600 نحو 8 في المائة ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي مع استمرار موجة البيع في السندات.وقادت أسهم شركات السفر وشركات صناعة السيارات المكاسب. وارتفعت أسهم البنوك 0.5 في المائة وكانت من بين الأعلى على المؤشر الأوروبي ستوكس 600. ويأتي ذلك في الوقت الذي استعد فيه المفاوضون الأوكرانيون والروس للاجتماع في تركيا لعقد أول محادثات مباشرة بين الجانبين منذ أكثر من أسبوعين. لكن الآمال محدودة في إمكانية تحقيق انفراجة.وكانت شركة نوفو نورديسك للأدوية من بين أكبر الرابحين وارتفعت 1.4 في المائة. وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قد وافقت على جرعة أعلى من عقار أوزمبيك الذي تصنعه الشركة لعلاج مرضى النوع الثاني من السكري.وانخفض سهم مجموعة سانوفي الفرنسية 2.3 في المائة بعد أن رفعت شركة الرعاية الصحية المستوى المستهدف لمبيعاتها من دوبيكسنت لعلاج الإكزيما إلى أكثر من 13 مليار يورو (14.3 مليار دولار).وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع أمس متبعة خطى الأسهم الأمريكية التي صعدت البارحة الأولى وقادت أسهم شركات السيارات والشحن الارتفاعات وقادت السوق مطالبات بالحق في الحصول على توزيعات أرباح.وارتفع مؤشر نيكاي 1.1 في المائة إلى 28252.42 نقطة. وزد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.93 في المائة إلى 191.66 نقطة.وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير محللي الأسواق لدى سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول "اليوم (الثلاثاء) هو اليوم الأخير للحصول على توزيعات الأرباح لذلك زاد الإقبال على شراء الأسهم، " مضيفا أن تراجع أسعار النفط رفع المعنويات أيضا.وقاد قطاعا السيارات والشحن الارتفاعات ليصعد المؤشران الفرعيان 2.08 في المائة و1.82 في المائة على التوالي.وعلى الجانب الآخر تراجعت أسهم شركات التكرير لتصبح أكبر خاسر أمس وتنزل 1.69 في المائة.ونزل سهم "إينيوس" القابضة 2.06 في المائة وخسر سهم "إيديميتسو" 1.4 في المائة.