مستودعات القمح في الهند ممتلئة .. تخفف أزمة نقص الإمدادات العالمية

في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف العالمية من نقص إمدادات الغذاء وارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك، تمتلئ مستودعات القمح في الهند، إلى جانب توقع محصول قياسي للموسم الزراعي الحالي، الأمر الذي يخفف أزمة نقص الإمدادات الدولية.وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أن الهند هي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم بعد الصين وتستطيع تصدير ما يصل إلى 12 مليون طن قمح خلال الموسم 2022 - 2023، بحسب متوسط تقديرات تجار وشركات طحن ومحللين.وكانت صادرات الهند خلال الموسم 2021 - 2022 قد بلغت نحو 8.5 مليون طن بحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية.يأتي ذلك في حين ارتفعت أسعار القمح القياسية في بورصة شيكاغو للمحاصيل إلى أعلى مستوى لها مسجلة 13.635 دولار للبوشل الواحد خلال الشهر الحالي، في أعقاب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا واضطراب إمدادات القمح القادمة من روسيا وأوكرانيا وهما من أكبر مصدري القمح في العالم.وكان متوسط سعر القمح في البورصة خلال الأعوام الخمسة السابقة على بدء الحرب نحو 5.5 دولار للبوشل.وأدى نقص الإمدادات في السوق العالمية وارتفاع الأسعار في الدول الرئيسة المصدرة للقمح إلى زيادة تنافسية القمح الهندي في السوق لأول مرة منذ أعوام. ومع تضخم مخزون القمح لدى الهند بعد خمسة مواسم من المحصول الوفير، تمتلك الهند فائضا كبيرا من القمح قابل للتصدير.كانت وزارة التجارة الهندية قد قالت في وقت سابق من الشهر الحالي إنها وصلت إلى المرحلة النهائية من المحادثات مع مصر أكبر مستورد للقمح في العالم من أجل بدء تصدير القمح الهندي إليها، في الوقت الذي تبحث فيه نيودلهي تصدير القمح إلى دول أخرى مثل الصين وتركيا بعد اضطراب سوق القمح العالمية في أعقاب الحرب.ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن بيان وزارة التجارة القول إن الهند تبحث أيضا تصدير القمح إلى البوسنة، نيجيريا، والسودان.يأتي ذلك في وقت قال فيه برونو لو مير وزير المالية الفرنسي الإثنين خلال زيارة رسمية للقاهرة إن فرنسا ستضمن حصول مصر على احتياجاتها من القمح في الأشهر المقبلة في ظل تسبب الحرب في أوكرانيا في مخاطر على الدول المستوردة له.ومصر من بين أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم وتعتمد اعتمادا كبيرا على شحنات من أوكرانيا وروسيا وتسعى الحكومة المصرية إلى الحصول على إمدادات بديلة من دول من بينها الهند وفرنسا.وانضمت الحكومة الفرنسية لمؤسسات دولية في التحذير من أزمة غذاء محتملة في الدول النامية خلال العام إذا طال أمد الصراع الأوكراني وألحق ضررا طويل الأمد بإنتاج المحاصيل والصادرات.وتتولى فرنسا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وطرحت أيضا خطة للأمن الغذائي العالمي تشمل إجراءات مثل السماح بالسحب من مخزونات الحبوب.ولا تزود فرنسا مصر بالقمح إلا على نحو عارض، وهي أكبر مصدر لذلك النوع من الحبوب في الاتحاد الأوروبي. وتواجه فرنسا منافسة قوية من منطقة البحر الأسود التي تقدم قمحا أرخص وأكثر ملاءمة لمعايير المطاحن المصرية.وقال لو مير إن قضية جودة تخص رطوبة القمح سويت مع مصر وإن فرنسا ستعقد محادثات مع القاهرة بشأن السعر مع تكاليف الشحن وهو من العوامل المهمة.وأعلنت مصر في بداية الشهر أنها ستمدد لعام قبول مستوى أقصى للرطوبة 13.5 في المائة في القمح للمساعدة في تنويع مناشئ التوريد.والقمح الفرنسي أكثر رطوبة عادة من مناشئ في البحر الأسود مثل روسيا وأوكرانيا.وتسببت الحرب الروسية - الأوكرانية التي بدأت منذ أكثر من شهر في اضطراب أسواق الحبوب العالمية من خلال تعطيل الإمدادات الضخمة من القمح، الذرة، زيت دوار الشمس عبر البحر الأسود.وبحسب "الفرنسية"، قالت يال لامبيرت المسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية "نعرف أن هذه الكارثة لها وقع شديد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تستورد معظم دول المنطقة نصف حاجياتها من القمح على الأقل".ويعمل الاتحاد الأوروبي على وضع خطة لزيادة مساحة أراضي الكتلة التي يمكن تخصيصها للإنتاج الزراعي وتخفيف قيود استيراد الأعلاف الحيوانية والبحث في تقديم مزيد من المساعدات المباشرة لمزارعي الاتحاد الأوروبي، على ما أفاد وزراء الزراعة.وتعد أوكرانيا وروسيا من بين أكبر الدول المصدرة للمواد الغذائية المزروعة والأسمدة خصوصا القمح والذرة وبذور دوار الشمس.وتعد روسيا أكبر مورد للأسمدة النيتروجينية وثاني أكبر مورد للأسمدة البوتاسية والفوسفورية.وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" أخيرا إن الأسعار العالمية للحبوب والأسمدة قد ترتفع بنسبة تراوح بين 8 و22 في المائة نتيجة الحرب في أوكرانيا وتأثيرها في سلاسل الإمداد.وتوقعت أيضا أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون نقص التغذية بنحو ثمانية ملايين ليصل إلى 13 مليون شخص خلال العام الحالي والعام المقبل ولا سيما في منطقة آسيا المحيط الهادئ وإفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وكان مسؤول في برنامج الأغذية العالمي قد ذكر أن سلاسل الإمدادات الغذائية في أوكرانيا آخذة في الانهيار مع تدمير البنية التحتية الرئيسة مثل الجسور والقطارات بالقنابل، كما بات كثير من متاجر البقالة والمستودعات خالية من السلع.