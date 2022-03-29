وزير التجارة يكرم "ساب" في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال  

شارك البنك السعودي البريطاني (ساب) في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال GEC، كراعي داعم للمؤتمر، المقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبتنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ، خلال الفترة 27 -30 مارس، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات وفندق الرتزكارلتون بالرياض.

وخلال حفل الافتتاح كرم معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، بنك ساب تقديراً لاسهامات البنك في إنجاح أعمال المؤتمر تحت شعار "نعيد نبتكر نجدد" والمعرض المصاحب، وورش العمل التي تضم نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم، لبحث الحلول المستدامة وبناء نظام عالمي موحد لريادة الأعمال. وذلك بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الاعمال GEN .

وبهذه المناسبة علق الأستاذ ماجد نجم، نائب العضو المنتدب لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في ساب قائلا: "نفخر برعاية هذا المؤتمر العالمي الكبير الساعي إلى إحداث نقلة نوعية في مجال ريادة الأعمال إلى مستقبل أكثر إشراقاً. لا سيما وأن هذا المؤتمر يقف شاهداً على الإنجازات التي حققتها المملكة العربية السعودية في مجال ريادة الأعمال، وتوفيرها البيئة المثالية للاعمال التجارية الجديدة، بالإضافة إلى نجاحها المتجلي في مواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها الجائحة".

وأضاف:"ونعتبر مشاركتنا في هذا المؤتمر امتداداً لشراكتنا الاستراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في سبيل رفع مستوى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتباره واحداً من أهم محركات النمو الاقتصادي. وكذلك السعي لتحفيز الاقتصاد وتنمية قطاعات الأعمال الواعدة، وإيجاد الحلول الساعية لتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030".

ومن الجدير بالذكر أن بنك ساب يولي اهتماماً كبيراً لقطاع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تقديم سلسلة من المنتجات والخدمات المصرفية والتمويلية والاستثمارية المخصصة، إلى جانب مساهمته الفاعلة في العديد من المبادرات الداعمة لنمو وتطوير هذا القطاع الحيوي الهام.

