مؤتمر الرياض .. 21 اتفاقية ومباردات استثمارية بقيمة 28.9 مليار ريال

شهد المؤتمر العالمي لريادة الأعمال خلال اليوم الثاني، اتفاقيات وإطلاقات بقيمة إجمالية وصلت إلى 28.9 مليار ريال "7.71 مليار دولار"، بهدف دعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة السعودية، كبيئة جاذبة للرواد والمبتكرين والمبدعين من أنحاء العالم.

وواصل المؤتمر، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال تحت شعار "نعيد نبتكر نجدد" فعاليته، حيث شهد توقيع أكثر من 21 اتفاقية وإطلاق عديد من المبادرات الاستثمارية.

ووقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" مذكرة تفاهم مع شركة أمازون لتمكين الشركات المحلية من بيع منتجاتها لملايين العملاء في جميع أنحاء المملكة على متجر أمازون السعودية. وكجزء من مذكرة التفاهم، ستقوم أمازون بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالقدرات اللوجستية والأدوات والبرامج، التي تقدمها أمازون للبائعين.

وشملت الإطلاقات، إعلان بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الميزانية المعتمدة لتمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي بلغت 12 مليار ريال "3.2 مليار دولار"، كما وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" اتفاقية تعاون مع مصرف الراجحي بقيمة ملياري ريال "ما يزيد على 533 مليون دولار"، لإطلاق برامج ومنتجات تمويلية مبتكرة.

ووقع البنك العربي الوطني عدة اتفاقيات تعاون، منها: اتفاقية إطلاق برامج ومنتجات تمويلية مبتكرة، بقيمة أكثر من مليار ريال "ما يزيد على 293 مليون دولار"، وإطلاق منتج البطاقة الائتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ يصل إلى 50 مليون ريال "13 مليون دولار".

كما أعلنت وزارة الاستثمار مجموعة من الاستثمارات والترخيص لعديد من الشركات العالمية للدخول في السوق السعودية بحجم استثمارات تقدر بنحو 3.51 مليار ريال "ما يزيد 936 مليون دولار".

وشمل اليوم الثاني أيضا إعلان القيمة الإجمالية لمبالغ البرامج التمويلية المبتكرة من البنوك، التي بلغت أكثر من 7.3 مليار ريال "ملياري دولار" للخمسة أعوام المقبلة.

بينما وقع البنك الأهلي السعودي اتفاقية تعاون، لمنتج برامج ومنتجات تمويلية مبتكرة بقيمة مليار ريال "ما يزيد على 266 مليون دولار" واتفاقية تعاون أخرى لدعم برنامج الابتكار بقيمة 2.7 مليون ريال "720 ألف دولار".

من جهته، وقع بنك البلاد اتفاقية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بتقديم برامج ومنتجات تمويلية مبتكرة بقيمة تقارب ملياري ريال "520 مليون دولار".

فيما وقعت شركة "ثقة" اتفاقية تعاون مشتركة مع "منشآت"، لتقديم خدمات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين وقعت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين اتفاقية مع "منشآت" لتوعية وتقديم إرشادات مهنية في مجال المحاسبة والمراجعة وإطلاق منصة "اتكال".

وشهد اليوم الثاني أيضا، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ووقعت الهيئة السعودية للسياحة اتفاقية مع "منشآت"، للتعاون في عدد من المبادرات، التي تدعم المنشآت في المجال السياحي.

كما وقع صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز التنموي اتفاقية تعاون، بهدف إطلاق مسرعة أعمال في المنطقة الشرقية، وتقديم برامج تدريبية وورش عمل من خلال أكاديمية "منشآت".