الجائحة تعود للتأثير في سوق النفط .. الطلب الصيني يتعرض لضغوط

استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على تراجع جديد غير متوقع بعد تنامي المخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود في الصين، عقب لجوء مدينة شنغهاي الصينية إلى إعادة فرض إغلاق جديد للحد من انتشار الإصابات الجديدة بوباء كورونا.كما تترقب السوق نتائج اجتماع وزراء الطاقة في تحالف "أوبك +" الخميس المقبل - عبر الفيديو - لتحديد مستوى الإمدادات النفطية لأيار (مايو) المقبل، وسط توقعات قوية بالإبقاء على الزيادة الشهرية المتوالية وقدرها 400 ألف برميل يوميا على الرغم من تعافي الطلب، بسبب صعوبات الاستثمار وضعف الطاقة الاحتياطية لدى بعض المنتجين في التحالف.ويقول لـ"الاقتصادية" محللون "إن جائحة كورونا عادت لتلقي بتأثيراتها الواسعة على السوق مع بيانات تؤكد أن الطلب المحلي في الصين خاصة على الوقود يتعرض لضغوط كبيرة نتيجة تجدد الإصابات بوتيرة سريعة في مدن حيوية، ما دعا إلى العودة إلى الإغلاقات وبالتالي تقليل التنقل وخفض استهلاك الوقود".كما سلط المحللون الضوء على تصريحات سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي التي أكد فيها أن روسيا عضو مهم في "أوبك +" ولا يمكن استبدال إنتاجها البالغ عشرة ملايين برميل يوميا بسهولة، مشددا على ضرورة إبعاد السياسة عن خطط الإنتاج لتحالف "أوبك +".وفي هذا الإطار، يقول روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية "إن "أوبك +" تسعى حثيثا لفصل السياسة عن عملية الإنتاج، رغم صعوبة تلك المهمة، حيث إن السوق خاضعة منذ عدة أشهر لتأثيرات رئيسة من العوامل الجيوسياسية"، لافتا إلى أن أسعار النفط استهلت الأسبوع على تراجع غير متوقع خفف من تأثيرات أنباء الحرب التي أشعلت الأسعار في الأسابيع الماضية، ويرجع الانخفاض إلى تجدد الإصابات في الصين وهي محور الطلب العالمي الرئيس على الوقود.من ناحيته، يقول ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة "إن اجتماع وزراء "أوبك +" الخميس المقبل يجيء في فترة حرجة ومتوترة للسوق النفطية، حيث سيتم اتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج في أيار (مايو) المقبل"، بينما يواصل كبار مستهلكي النفط بما في ذلك الولايات المتحدة دعوة التحالف إلى زيادة إنتاجه إلى حجم أكبر من الزيادة الشهرية البالغة 400 ألف برميل يوميا التي تم تطبيقها منذ أغسطس الماضي.وأشار إلى التزام تحالف "أوبك +" المتواصل بدعم توازن العرض والطلب وحماية السوق - قدر الإمكان - من مخاطر وتأثيرات العوامل الجيوسياسية، لافتا إلى تأكيد وزير الطاقة الإماراتي أن التحالف "لن يضيف إنتاجا إذا كانت السوق متوازنة"، حيث سيتم استعراض مستجدات العرض والطلب دون الالتفات إلى قضية الحصص وفي ضوء الالتزام الكامل بالحفاظ على فاعلية عمل ووحدة تحالف المنتجين.من جانبه يقول ألكسندر بوجل المستشار فى شركة "جي بي سي إنرجي" الدولية "إن السوق النفطية تواجه تحديات واسعة، وتعاني حالة عدم اليقين والترقب المستمر للمستجدات ذات التأثير الواسع في السوق خاصة الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات المفروضة على موسكو التي أدت إلى تضييق سوق الإمدادات النفطية، ما دفع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما في أوائل آذار (مارس) الجاري".ولفت إلى قناعة تحالف "أوبك +" بخطط الإنتاج الحالية، ولذا لم يستجب التحالف لضغوط كبار المستهلكين، كما تحرص "أوبك" على استمرار التحالف مع روسيا الذي بدأ في أواخر 2016 لإدارة سوق النفط، لذا قد يكون من غير المرجح أن تتم زيادة إنتاج التحالف بوتيرة أكبر لتعويض تأثير العقوبات المفروضة في روسيا.بدوره يقول ماثيو جونسون المحلل في شركة "أوكسيرا" الدولية للاستشارات "إن فكرة حظر أوروبا إمدادات النفط والغاز الروسيين صعبة التطبيق وموضع خلاف واسع بين أعضاء الاتحاد الأوروبي، وهو ما ظهر جليا فى قمة بروكسل الأخيرة التي لم تشهد أي توافق في هذا المجال"، مشيرا إلى أن روسيا تعد واحدة من أكبر ثلاثة منتجين للنفط الخام في العالم، وتصدر أكثر من سبعة ملايين برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات المكررة.وأشار إلى أن بعض أعضاء تحالف "أوبك +" يعانون معدلا حادا من التراجع الطبيعي للإنتاج بسبب نضوب الحقول وندرة الاستثمارات الجديدة، خاصة في مشاريع المنبع، وهو ما أدى إلى خسارة التحالف أكثر من مليون برميل في غضون عام إضافة إلى صعوبة الوفاء بحصص الزيادة المقررة لكل المنتجين، في وقت ينمو فيه الطلب بقوة.من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار، تراجعت أسعار النفط أمس أكثر من تسعة دولارات إلى 111.40 دولار للبرميل مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على الوقود في الصين بعد أن قالت السلطات في شنغهاي المركز المالي للبلاد "إنها ستطبق إغلاقا على مرحلتين لاحتواء زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا".وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين في شركة فوجيتومي للأوراق المالية المحدودة "أدى إغلاق شنغهاي إلى موجة بيع جديدة من جانب المستثمرين المحبطين، لأنهم كانوا يتوقعون تجنب مثل هذا الإغلاق".وقالت حكومة مدينة شنغهاي الأحد، "إن جميع الشركات والمصانع ستتوقف عن العمل أو ستجعل الموظفين يعملون عن بعد في إطار إغلاق من مرحلتين على مدار تسعة أيام، بعد أن سجلت المدينة رقما قياسيا جديدا لحالات الإصابة غير المصحوبة بأعراض".وسيتم أيضا تعليق وسائل النقل العام بما يشمل خدمات النقل خلال الإغلاق، ما أدى إلى خفض الطلب على الوقود على نحو أكبر.من جانب آخر، تراجعت سلة خام أوبك وسجل سعرها 115.99 دولار للبرميل الجمعة مقابل 118.72 دولار للبرميل فى اليوم السابق.وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول تراجع عقب عدة مكاسب متتالية، وإن السلة كسبت نحو سبعة دولارات مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 108.93 دولار للبرميل".