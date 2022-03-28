أكبر خسارة يومية للين الياباني منذ مارس 2020 .. تراجع لأدنى مستوى في 6 أعوام

انخفض الين الياباني أمس إلى أدنى مستوى له في ستة أعوام مقابل الدولار، مسجلا أكبر خسارة يومية منذ آذار (مارس) 2020، بعد أن تحرك بنك اليابان المركزي لاحتواء ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات عالية جديدة لم تشهدها منذ عدة أعوام.وبحسب "رويترز"، يتناقض موقف بنك اليابان مع موقف معظم البنوك المركزية الأخرى، خصوصا بنك الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" المتوقع أن يرفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في أيار (مايو) بعد أن بدأ موجة تشديد لإجراءاته هذا الشهر.وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام بما يزيد على 2.5 في المائة لتسجل أعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام، ما رفع الدولار إلى أعلى مستوياته في أسبوعين.وكي لا تمتد زيادة العوائد هذه إلى أسواق السندات اليابانية، عرض بنك اليابان شراء كمية غير محددة من السندات بآجال استحقاق تزيد على خمسة أعوام وتصل إلى عشرة أعوام.وفي حين إن ذلك لم يمنع عوائد السندات لأجل عشرة أعوام من بلوغ الحد الأعلى لنطاق السياسة التي وضعها بنك اليابان، فقد دفع الين إلى الهبوط.وارتفع الدولار 2 في المائة مقابل الين خلال تعاملات أمس مسجلا 124.65 ين، وهو أعلى مستوى منذ آب (أغسطس) 2015 وأكبر ارتفاع في يوم واحد منذ آذار (مارس) 2020.كانت خسائر الين قد تجاوزت 7 في المائة في آذار (مارس)، ومن المتوقع أن تشهد أكبر انخفاضات شهرية وفصلية منذ 2016.وارتفع الدولار الأسترالي إلى 0.7527 دولار أمريكي، مستقرا قرب أعلى مستوياته في أربعة أشهر بدعم إضافي من عائدات السندات قصيرة الأجل التي بلغت أعلى مستوياتها منذ 2014.وأمام اليوان الصيني، لامس الدولار أعلى مستوى في أسبوعين عند 6.3983 قبل أن يقلص مكاسبه.وبالنسبة إلى العملات المشفرة، زادت بيتكوين 0.6 في المائة لتقترب من المستوى المرتفع الذي بلغته في أوائل كانون الثاني (يناير) عند 47766 دولارا.إلى ذلك، تراجعت أسعار الذهب أكثر من 1 في المائة أمس بعد ارتفاع الدولار الأمريكي مع تركيز المستثمرين على محادثات السلام المحتملة بين روسيا وأوكرانيا، ما أدى إلى تراجع جاذبية الذهب كملاذ آمن.وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.2 في المائة إلى 1934.61 دولار للأوقية "الأونصة" خلال تعاملات أمس. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1 في المائة إلى 1935 دولارا.وقال جيفري هالي كبير المحللين في أواندا "إن الذهب يتراجع بعد توقف صعوده يوم الجمعة وارتفاع الدولار الأمريكي هذا الصباح في آسيا".وارتفاع مؤشر الدولار يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.واستفاد الدولار من وضعه كملاذ آمن، وأثار الصراع في أوكرانيا توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة.وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.7 في المائة إلى 25.08 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.8 في المائة إلى 994.19 دولار، بينما استقر سعر البلاديوم عند 2335.17 دولار للأوقية.