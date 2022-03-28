الكرملين: لن نقدم الغاز للأوروبيين مجانا .. الدفع بالروبل بدءا من الخميس

في الوقت، الذي أصدر فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليماته إلى مجلس الوزراء والبنك المركزي وشركة "غاز بروم" لاتخاذ التدابيرالضرورية لتغيير عملة الدفع لإمدادات الغاز إلى الروبل بحلول الخميس المقبل 31 آذار (مارس ) الجاري، عدت دول مجموعة السبع المطالبة الروسية "غير مقبولة" .وجاء في بيان صحافي للكرملين، صدر صباح أمس، ونقلته وكالة تاس: "يتعين على الحكومة الروسية، جنبا إلى جنب مع البنك المركزي الروسي وشركة "غازبروم" المساهمة العامة، تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتغيير عملة الدفع لإمدادات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، التي اتخذت إجراءات تقييدية ضد مواطني روسيا وعدد من الكيانات القانونية الروسية، إلى الروبل الروسي".وكان الرئيس الروسي قد أصدر تعليماته، في 23 مارس الجاري، بتحويل كل مدفوعات إمدادات الغاز إلى أوروبا إلى العملة الوطنية في أسرع وقت ممكن، مشددا على أنه "لا معنى لتوريد السلع الروسية للاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية وتلقي المدفوعات باليورو والدولار". وأعقب القرار تعويض الروبل 20 في المائة من خسائره أمام الدولار، فيما يؤكد الخبراء أنه سيستمر في الارتفاع، ولا سيما أن القرار يشمل بيع صادرات أخرى بخلاف الغاز، وعلى الجانب الآخر فقد تباينت ردود فعل الدول الأوروبية على القرار، بين من يرفض أو لا يتصور أو لا يستوعب آلية الاستمرار في الحصول على إمدادات الغاز، بحسب وكالة "تاس".من جهته، أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك أن دول مجموعة السبع عدت أن مطالبة روسيا بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل "غير مقبولة"، وتظهر أن الرئيس فلاديمير بوتين "في مأزق" على حد تعبيره.وقال هابك إثر اجتماع عبر الإنترنت مع نظرائه في مجموعة السبع "جميع وزراء مجموعة السبع توافقوا على أن ذلك هو انتهاك أحادي وواضح للعقود القائمة... ما يعني أن الدفع بالروبل غير مقبول".وقال روبرت هابك: "نطلب من الشركات المعنية عدم الاستجابة لطلب بوتين"، واصفا روسيا بأنها "مورد غير موثوق".وأضاف الوزير الذي تترأس بلاده هذا العام مجموعة السبع "الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وكندا واليابان وألمانيا وإيطاليا"، أن هذا المطلب يظهر "بوضوح محاولة بوتين لتقسيمنا".وتسعى برلين، التي كانت تستورد أكثر من 55 في المائة من غازها من موسكو قبل الأزمة مع أوكرانيا، إلى تقليص بسرعة اعتمادها على هذا الغاز الروسي من خلال تنويع مصادرها، لكنها لا تتوقع أنها ستكون قادرة على الاستغناء عنه قبل منتصف 2024.قال الكرملين أمس، إن روسيا تسعى للتوصل إلى وسائل وسبل تقبل من خلالها قيمة صادراتها من الغاز بعملتها المحلية، وإنها ستتخذ قراراتها في اللحظة المناسبة في حالة امتناع الدول الأوروبية عن الدفع بالروبل.ووفقا لـ"رويترز"، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحافي عبر الهاتف "لن نقدم الغاز بالمجان.. هذا شيء واضح.. في وضعنا الراهن، من غير الممكن ولا المناسب أن نقوم بأعمال خيرية مع العملاء الأوروبيين".من جانبه، قال كبير المستشارين الاقتصاديين للحكومة الإيطالية في الأسبوع الماضي، إن إيطاليا ستظل تدفع الثمن باليورو لروسيا.وقال كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة الإيطالية "إيني" في منتدى للطاقة بالإمارات أمس: "القضية الكبيرة الوحيدة في أوروبا هي الغاز، وروسيا تطلب منا الدفع بالروبل وهو ما لسنا نملكه وغير وارد في العقد".وقالت شركة بي. جي. نيج البولندية، التي أبرمت عقدا مع غازبروم حتى نهاية العام إنها لا تستطيع ببساطة التحول لنظام الدفع بالروبل.ويضع الاتحاد الأوروبي هدفا يتمثل في خفض اعتماده على الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام، ووقف واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول 2027.وقالت الولايات المتحدة الجمعة إنها ستعمل على توريد 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام.