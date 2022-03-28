هيئة السوق توافق على طرح أسهم "لدن للاستثمار" و "نسيج للاتصالات وتقنية المعلومات" و"فاديكو" في السوق الموازية

أعلنت هيئة السوق المالية اليوم الموافقة على طرح عدد من الشركات في السوق الموازية "نمو"، وذلك لأغراض الاكتتاب أو الطرح المباشر.

حيث وافقت الهيئة على تسجيل أسهم شركة لدن للاستثمار في السوق الموازية وطرح 10% تمثل 5 ملايين سهم، كما تمت الموافقة على تسجيل أسهم شركة نسيج للاتصالات وتقنية المعلومات لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

بالإضافة إلى تسجيل وطرح أسهم شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان (فاديكو) في السوق الموازية، حيث من المقرر طرح 20% من أسهمها بواقع 282 ألف سهم.

وسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

يذكر أن موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة (6) أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.