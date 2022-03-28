العجز التجاري الأمريكي في السلع يتراجع خلال فبراير

أظهرت بيانات رسمية اليوم أن العجز في التجارة السلعية للولايات المتحدة في فبراير شباط انخفض، وهو ما قد يعطي دفعة للنمو الاقتصادي في الربع الأول.

ووفقا لرويترز قالت وزارة التجارة إن العجز هبط 0.9 في المائة إلى 106.6 مليار دولار. وارتفعت الصادرات 1.2 في المائة لتغطي على زيادة 0.3 في المائة في الواردات.