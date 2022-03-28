تضمن ملتقى "البنية الحقوقية في المملكة وتعزيز مكانة المرأة" .. تدشين كلية القانون في جامعة الأميرة نورة

نظّمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، حفل تدشين كلية القانون والملتقى المصاحب "البنية الحقوقية في المملكة وتعزيز مكانة المرأة" اليوم الاثنين، في مركز المؤتمرات والندوات بمقر الجامعة، وذلك برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، عقبه عرض مرئي تعريفي عن الكلية، وبهذه المناسبة ألقت عميدة الكلية، الدكتورة مها المطلق، كلمة لها خلال الحفل.

وتضمن ملتقى "البنية الحقوقية في المملكة وتعزيز مكانة المرأة"، جلستين علميتين جاءت الجلسة الأولى بعنوان "تطوير المنظومة التشريعية في المملكة في ظل التحول الرقمي"، أدارتها أستاذة القانون، والمستشارة القانونية في المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الدكتورة نورة الحمد، شارك فيها مدير الإدارة العامة للاتصال المؤسسي للنيابة العامة، الدكتور ماجد الدسيماني، ورئيس قسم القانون الخاص في جامعة الملك سعود، الدكتور عبدالوهاب بن محمد الخضيري.

وتناولت الجلسة الثانية "المرأة والقانون تمكين وتمكّن"، ورأس الجلسة عضو مجلس الشورى، الدكتور فيصل آل فاضل، تحدثت خلالها كل من ، مديرة مركز القيادات النسائية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة هوازن المقرن، ومديرة المرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية، الدكتورة ميمونة آل خليل.

يُشار إلى أنّ كلية القانون، تعمل على إعداد كوادر عالية التأهيل في مجال القانون بمختلف أقسامه من خلال توفير بيئة محفزة للتعليم والإبداع الفكري، وتبنيها أنماطا تعليمية متميّزة من خلال إطلاقها المحكمة الصورية وهو نموذج تطبيقي مماثل للمحاكم الحقيقية، إضافةً إلى تدريب طالباتها عمليًا في "العيادة القانونية"؛ بهدف صقل مهاراتهن العلمية وممارسة المناشط القانونية المتعددة.