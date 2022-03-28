وكالة التعاون القضائي الجنائي الأوروبية تصادر أصولا لبنانية بقيمة 123 مليون دولار لمكافحة غسيل الأموال

قالت وكالة التعاون القضائي الجنائي التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم إنها ساعدت في مصادرة أصول لبنانية بقيمة 120 مليون يورو (123 مليون دولار) في إطار تحقيق عن غسل أموال.

وبحسب (رويترز) أكدت الوكالة أن الممتلكات والحسابات المصرفية المرتبطة بخمسة أشخاص يشتبه‭ ‬باختلاسهم نحو 330 مليون دولار صودرت في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج وموناكو وبلجيكا.