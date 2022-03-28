سفير فرنسا يشيد بالحراك الرياضي في السعودية .. ويتوج الفائزين ببطولة فرنسا المفتوحة للجولف

أقام اتحاد الجالية الفرنسية بالتعاون مع سفارة باريس في الرياض وإدارة المشاركة المجتمعية في شركة جولف السعودية أول بطولة جولف مفتوحة في نادي ديراب للجولف بمشاركة أكثر من 100 لاعبا ولاعبة من مختلف الجنسيات من رجال أعمال سعوديين ورجال أعمال من شركات فرنسية تعمل داخل المملكة يتقدمهم عددا من لاعبو ولاعبات المنتخب السعودي للجولف.

ولعبت منافسات البطولة على شكل "تكساس سكرامبل - 4 كرات أحسن كرة" التي تشجع المبتدئين على كسب معلومات وتقنيات في اللعب وتحسين معرفتهم في لعبة الجولف.

وتم تتويج الفائزين بجوائز البطولة من قبل لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى السعودية وفيليب كورال رئيس اتحاد الجالية الفرنسية حيث حقق المركز الأول حسب نظام اللعبة رغم التساوي مع المركز الثاني فريق "بوشعيب الجدياني وحكيم هانك ومارك داي وراشل روبنسن" بـ 58 نقطة وجاء في المركز الثاني فريق "أنتوني فانتيس وفانسنت بالاس وفابريس فيدل ونيك سوفيرال" بـ 58 نقطة ونال المركز الثالث "لورنت داير وألكساندرا داير ودونالد استيفلي وأنجلا استيفلي" بـ 60 نقطة.

وقدم لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى السعودية شكره لياسر الرميان رئيس الاتحاد السعودي للجولف رئيس شركة جولف السعودية على التعاون المشترك الذي أسهم في نجاح هذه البطولة. مقدما شكره لإدارة نادي ديراب وقال "هذا النجاح المتميز شجعنا على أن تكون هذه البطولة سنوية للمساهمة بإثراء رياضة الجولف السعودية وتنمية معارف وقدرات اللاعبين واللاعبات باللعب مع أصحاب الخبرات ونشكر جميع الجهات الداعمة والمشاركة وكافة اللاعبون واللاعبات من مختلف الجنسيات".

وأشاد بما تشهد السعودية من حضور رياضي دولي متعدد في مختلف الرياضات "هذا الحراك الرياضي الكبير يؤكد مجددا أن السعودية تمضي بعناية وتفوق وتطلع لتقديم مزيد من العمل الرياضي المبهر بدعم واهتمام حكومي كبير فهناك حضورا ناجحا في رالي داكار وجولات الجولف الأوروبية وفي الفورمولا 1 وغيرها من الفعاليات الرياضية الدولية".