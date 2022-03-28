"ام اي اس": ترسية 3 مشاريع مع عدة جهات بـ 126 مليون ريال

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام اي اس" بإنها تلقت اشعار بالموافقة على ترسية مشروع رخص بنية تحتية وعتاد التابعة لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على الشركة بقيمة 21.8 مليون ريال.

كما أعلنت تلقيها اشعار بالموافقة على ترسية مشروع صيانة الاجهزة والمعدات الطبية لمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة التابعة لوزارة الصحة بفقيمة 79.8 مليون ريال.

كما أعلنت تلقيها اشعار بالموافقة على ترسية مشروع تشغيل وصيانة مركز البيانات الرئيسي بديوان رئاسة أمن الدولة بمدينة الرياض التابعة للديوان العام لرئاسة أمن الدولة بقيمة 25 مليون ريال.