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أخبار الشركات- محلية

انخفاض أرباح "المصافي" إلى 6.5 مليون ريال في 2021

انخفاض أرباح "المصافي" إلى 6.5 مليون ريال في 2021

الاقتصادية من الرياض

أعلنت شركة المصافي العربية السعودية  عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2021-12-31 حيث حققت أرباح تقدر 6.5 مليون ريال مقارنة بأرباح بـ 13 مليون ريال للعام الذي سبقه بانخفاض مقداره نحو 50%.

 

يعود الانخفاض في صافي الربح خلال العام الحالي 2021م مقارنة بالعام السابق 2020م الى :-

1- عدم توزيع الارباح المستحقة عن النصف الثاني للعام 2021م من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ( شركة مستثمر فيها ) حيث تم توزيع مبلغ 7,597,240 ريال مقارنة بأرباح العام السابق بمبلغ 15,194,480 ريال.

2- إنخفاض نصيب الشركة من ارباح الشركة الزميلة خلال العام الحالي (ارباح المساهمة في الشركة العربية للصهاريج )

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