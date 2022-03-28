انخفاض أرباح "المصافي" إلى 6.5 مليون ريال في 2021

أعلنت شركة المصافي العربية السعودية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2021-12-31 حيث حققت أرباح تقدر 6.5 مليون ريال مقارنة بأرباح بـ 13 مليون ريال للعام الذي سبقه بانخفاض مقداره نحو 50%.

يعود الانخفاض في صافي الربح خلال العام الحالي 2021م مقارنة بالعام السابق 2020م الى :-

1- عدم توزيع الارباح المستحقة عن النصف الثاني للعام 2021م من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ( شركة مستثمر فيها ) حيث تم توزيع مبلغ 7,597,240 ريال مقارنة بأرباح العام السابق بمبلغ 15,194,480 ريال.

2- إنخفاض نصيب الشركة من ارباح الشركة الزميلة خلال العام الحالي (ارباح المساهمة في الشركة العربية للصهاريج )