"سابتكو" تخسر 220 مليون ريال في 2021

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي – سابتكو عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2021-12-31 حيث حققت خسائر تقدر 220 مليون ريال مقارنة بخسائر بـ 377 مليون ريال للعام الذي سبقه .

يعود سبب انخفاض خسائر هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى:

1- انخفاض تكلفة الإيراد في الشركة التابعة لاكتمال تجهيزات متطلبات التشغيل.

2-انخفاض في مصروفات البيع والتوزيع.

3- تتضمن الفترة المماثلة تسجيل انخفاض أعلي في قيمة الذمم المدينة التجارية.

4-انخفاض في المصروفات العمومية والإدارية.

5- تضمنت الفترة المماثلة تسجيل انخفاض أعلى في قيمة موجودات محتفظ بها لغرض البيع.

6- انخفاض في خسائر مشروع مشترك.

7-الزيادة في الإيرادات الأخرى.

8- الزيادة في إيرادات التمويل.

كما أعلنت عن صدور توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة للمساهمين بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2021م.