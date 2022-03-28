النفط يتراجع وزيادة المخاوف بشأن انخفاض الطلب بعد إعلان شنغهاي الإغلاق

تراجعت أسعار النفط اليوم بنحو أربعة دولارات مع تنامي المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على الوقود في الصين بعد أن قالت السلطات في شنغهاي إنها ستغلق المركز المالي للبلاد لإجراء اختبارات للكشف عن كوفيد-19 على مدار تسعة أيام.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لتسجل 116.00 دولارا للبرميل وجرى تداولها على انخفاض 3.88 دولار أو 3.2 في المئة عند 116.77 دولار في الساعة 0131 بتوقيت جرينتش.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أدنى مستوى لتصل إلى 109.30 دولار للبرميل وانخفضت 3.92 دولار أو 3.4 في المئة إلى 109.98 دولار.

وارتفع كلا العقدين 1.4 في المئة يوم الجمعة ليحققا أول زيادة أسبوعية لهما في ثلاثة أسابيع مع صعود برنت أكثر من 11.5 في المئة وصعود خام غرب تكساس الوسيط 8.8 في المئة بحسب رويترز.

وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين في شركة فوجيتومي للأوراق المالية المحدودة "أدى إغلاق شنغهاي إلى موجة بيع جديدة من جانب المستثمرين المحبطين لأنهم كانوا يتوقعون تجنب مثل هذا الإغلاق".

وقالت حكومة مدينة شنغهاي يوم الأحد إن جميع الشركات والمصانع ستتوقف عن العمل أو ستجعل الموظفين يعملون عن بعد في إطار إغلاق من مرحلتين على مدار تسعة أيام بعد أن سجلت المدينة رقما قياسيا جديدا لحالات الإصابة غيرالمصحوبة بأعراض.

وسيتم أيضا تعليق وسائل النقل العام بما يشمل خدمات النقل خلال الإغلاق مما أدى إلى خفض الطلب على الوقود على نحو أكبر.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها المعروفون باسم أوبك+ يوم الخميس.

