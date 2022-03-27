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أسواق الأسهم- السعودية

"تداول": بدء تداول أسهم "أماك" في السوق الرئيسية.. الثلاثاء المقبل

"تداول": بدء تداول أسهم "أماك" في السوق الرئيسية.. الثلاثاء المقبل

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت تداول السعودية إدراج وبدء تداول أسهم شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك" في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الثلاثاء 26 /08 /1443هـ الموافق 29 /03 /2022م برمز تداول 1322 وبالرمز الدولي SA15HG50KL10 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

 

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