فريشتابن يتوج بجائزة السعودية الكبرى لفورمولا 1 مع رد بول

توج الهولندي ماكس فرشتابن بطلا في سباق جائزة السعودية الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات الذي جرى على حلبة كورنيش جدة.

ومثلما حدث في البحرين الأسبوع الماضي، تبادل فرستابن سائق رد بول الصدارة مع منافسه شارل لوكلير سائق فيراري قبل أن يصمد أمام هجوم متأخر ليفوز بالسباق ويعوض خروجه خالي الوفاض من السباق الافتتاحي.

وجاء كارلوس ساينز سائق فيراري في المركز الثالث متقدما على سيرجيو بيريز سائق رد بول الذي كان انطلق من مركز أول المنطلقين لكن تسرع الفريق في إخضاعه لوقفة الصيانة مع دخول سيارة الأمان أضاع عليه المقدمة.