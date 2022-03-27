تراجع الثقة بقطاع الصناعة الكوري إلى أدنى مستوى منذ 22 شهرا

تراجعت الثقة بقطاع الصناعة في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى منذ 22 شهرا خلال آذار (مارس) الجاري في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وأزمة أوكرانيا.

وقال المعهد الكوري للاقتصادات الصناعية والتجارة إن مؤشر الثقة بقطاع الصناعة بلغ 87 الشهر الجاري، مقارنة بـ 96 خلال شباط (فبراير) الماضي، بحسب ما خلص إليه استطلاع للرأي.

ووفقا لـ"الألمانية"، يعد هذه أدنى مستوى للمؤشر منذ أيار (مايو) 2020، عندما سجل المؤشر 75، ويشار إلى أن تسجيل قراءة أعلى من 100 تعني التفاؤل بشأن قطاع الصناعة. وشمل أن الاستطلاع 180 خبيرا في عدة قطاعات صناعية كبرى.

وتعرضت الخدمات المقدمة وجها لوجه مثل المطاعم وأماكن الإقامة في كوريا الجنوبية، لضربات شديدة من الجائحة، حيث امتنع الناس عن زيارة المتاجر بسبب المخاوف من تفشي العدوى.

وانخفضت المبيعات في متاجر الامتياز في كوريا الجنوبية 5.5 في المائة، على أساس سنوي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وبلغ متوسط المبيعات في متاجر الامتياز 311 مليون وون "254.400 دولار" في 2020، مقارنة بـ329 مليون وون في العام الذي سبقه، وفقا للجنة التجارة العادلة.

وانخفض متوسط المبيعات في العلامات التجارية، التي تمتلك امتيازا في قطاع المطاعم 9 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 283 مليون وون، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

وأبلغ مقدمو الخدمات - بما في ذلك المعاهد التعليمية وصالونات التجميل - عن انخفاض قدره 2.3 في المائة في المبيعات إلى 128 مليون وون. كما هبط متوسط الإيرادات لمشغلي الجملة والتجزئة 4.1 في المائة إلى 534 مليون وون.

وفي سياق متصل، أظهرت إحصاءات حكومية أمس، أن واحدة من كل 100 سيارة مسجلة في كوريا الجنوبية بنهاية الشهر الماضي كانت سيارة كهربائية.

وفقا للإحصاءات الصادرة من وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، بلغ عدد السيارات المسجلة في البلاد 25.015.291 سيارة بنهاية الشهر الماضي، من بينها 241.182 سيارة كهربائية.

وبهذا، شكلت نسبة السيارات الكهربائية من إجمالي السيارات المسجلة 0.96 في المائة.

ولم يزد عدد السيارات الكهربائية على ثلاثة آلاف سيارة بنهاية 2014، مسجلة 0.01 في المائة، من إجمالي السيارات، ثم وصلت النسبة إلى 0.1 في المائة، في 2017، وارتفعت باطراد إلى 0.24 في المائة، و0.38 في المائة، و0.55 في المائة، و0.93 في المائة، في أعوام 2018 و2019 و2020 و2021، على التوالي.

وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع الاهتمام بالسيارات الصديقة للبيئة والدعم الحكومي لشرائها وطرح سلسلة من الموديلات الجديدة.

وتخطط مجموعة هيونداي موتور، التي تضم شركة هيونداي موتور وشركة كيا، إلى إطلاق سيارة ايونيك 6 والنسخة الجديدة من سيارة نيرو الكهربائية وغيرهما.

وعلى وجه الخصوص، شكلت السيارات الهجينة جزءا هائلا من بين السيارات الصديقة للبيئة، على الرغم من شعبية السيارات الكهربائية.

ووصل عدد السيارات الصديقة للبيئة بما يشمل السيارات الهجينة والسيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية إلى 1.205.864 سيارة بنهاية الشهر الماضي، وشكلت السيارات الهجينة 944.387 سيارة أي 78 في المائة، من الإجمالي.

وقال مسؤول في الصناعة إنه من الممكن أن تتجاوز نسبة السيارات الكهربائية 1 في المائة، خلال العام الجاري في حال توسيع البنية التحتية الخاصة بشحن السيارات الكهربائية، وحل مشكلة تأجيل الإنتاج بسبب نقص الرقائق.