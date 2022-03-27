خلال 3 أعوام قادمة .. "بنك التنمية" يدعم رواد الأعمال بـ 11 مليار ريال

أعلن بنك التنمية الاجتماعية خلال مشاركته في اليوم الأول من "المؤتمر العالمي لريادة الأعمال" تخصيص 11 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال في المملكة في الثلاثة أعوام القادمة ليواصل مجهوداته في تمكين الشباب السعودي وتعزيز التنمية الوطنية الشاملة.

حيث أوضح إبراهيم الراشد الرئيس التنفيذي للبنك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "دور الحلول التمويلية في دعم ريادة الأعمال ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول للأسواق المالية وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب بالمحتوى المحلي" بحضور عدد من رواد الأعمال والخبراء والمستثمرين وصناع القرار.

وذكر أن برامج تمويل الأعمال المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية في الفترة الماضية تجاوزت قيمتها الـ10 مليار ريال. مؤكدا أن هذا الدعم ساهم في خلق أكثر من 100 ألف وظيفة حتى الآن.

وبين أن البنك خصص خلال الفترة القادمة العديد من برامج التمويل و التدريب والرعاية لدعم لرواد الأعمال في إنشاء وتنمية مشاريعهم مستهدفا تمويل أكثر من 68 ألف منشأة ناشئة و صغيرة خلال الثلاثة أعوام القادمة بإذن الله.

وإيمانا بأهمية الشراكات في دفع العملية التنويع وقع البنك على ضوء المؤتمر العديد من الاتفاقيات الهامة مع عدة جهات استراتيجية بهدف تقديم خدمات التدريب والتأهيل والرعاية للمستفيدين من روّاد ورائدات الأعمال.