لدعم الشركات الناشئة .. تأسيس صندوق نساند الثاني برأسمال 750 مليون

بالشراكة مع شركة (نساند للاستثمارTM) المملوكة بالكامل لـ (سابك) وتعمل كشركة استثمارية مستقلة الأهلي المالية تؤسس "صندوق نساند الثاني" للملكية الخاصة برأسمال 750 مليون ريال لدعم الشركات الناشئة وتطوير القطاع الصناعي بالاستثمار في الشركات الصناعية.

وتهدف الشراكة الجديدة من خلال الصندوق إلى توطين وتطوير التقنيات والعمل على ريادة التقنيات الناشئة في المجال الصناعي، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ومع الأهداف الطموحة لـ (رؤية السعودية 2030م).

كما تم الاتفاق مع شركة صندوق الصناديق (جدا)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، للمساهمة في صندوق نساند الثاني، وذلك تماشيًا مع أهدافها الوطنية لتحفيز الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء؛ ومن ثم، تمويل نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وسيعمل “صندوق نساند الثاني” على دعم الشركات الصناعية الناشئة، وتمكين المستثمرين والمشاريع الجديدة، وتشجيع تطوير التقنيات القائمة بالاستفادة من خبرات (سابك) وشركاتها التابعة لرفع مستوى العمل المؤسسي للشركات الناشئة، وتوفير الحلول الاستثمارية والمالية لهذه الشركات في القطاع الصناعي.

وتمثل الشراكة بين الأهلي المالية و(نساند للاستثمار™) وجدا واحدة من أكبر الشراكات الاستراتيجية في مجال استثمارات الملكية الخاصة على مستوى المملكة، وثاني شراكة تجمع (نساند للاستثمار™) بجهة استثمارية.

من جانبه، صرح المهندس فيصل البحير، الرئيس التنفيذي لشركة (نساند للاستثمار™) رئيس مجلس إدارة “صندوق نساند”، أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعتبر أحد الأعمدة الرئيسة في الهيكل الاقتصادي للكثير من الدول حول العالم، حيث يساهم بشكلٍ مؤثر في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي. لذلك، اهتمت المملكة بوضع خطة لتطوير وتشجيع هذا القطاع الحيوي من خلال العديد من الاستراتيجيات والبرامج التحفيزية.”

وأردف بقوله "نعمل في (نساند للاستثمار™) على تحقيق أهداف المبادرات والبرامج الوطنية الخاصة بالصناعة مثل الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وتعزيز المحتوى المحلي، من خلال دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الأفكار الجديدة في هذا المجال وتمكين الشباب، للمساهمة في إرساء قواعد قطاع ناشئ قوي في المملكة يشارك في تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق أهداف رؤية 2030. ونسعد بهذه الشراكة المهمة مع شركة رائدة في قطاع الخدمات المصرفية مثل الأهلي المالية، ونتطلع للبدء في هذا التعاون البنّاء لنجني ثماره جميعًا في المستقبل القريب بإذن الله”.

وتعليقًا على هذه الشراكة الاستراتيجية أشار خالد البريكان رئيس إدارة الأصول في شركة الأهلي المالية إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار استراتيجية الشركة بصفتها إحدى أكبر الشركات الاستثمارية الرائدة في المملكة، الساعية لتقديم حلول استثمارية متكاملة؛ مضيفا "يمثل هذا النوع من الشراكات، من حيث الحجم والتركيز، أحد أبز أهداف الشركة لدعم برنامج التحول الوطني وأهداف رؤية المملكة 2030 كوننا شركة وطنية رائدة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، إذ نعمل بشكلٍ دائم على الارتقاء بالخدمات المقدمة لعملائنا وتوفير الحلول الاستثمارية الفعّالة، وكذلك العمل كمستشار مالي موثوق”.

ويهدف الصندوق إلى الاستثمار والعمل على تطوير الشركات الصناعية الناشئة، ما سيسهم في عملية التنمية الاقتصادية للقطاع الصناعي؛ معتمدة في ذلك على الخبرات في كلٍ من القطاع الصناعي والمالي. كما تعمل على فتح مجالات الاستثمار في الشركات الصناعية وخلق فرص نمو لها من خلال وجود شراكة استراتيجية بين شركة الأهلي المالية وشركة (نساند للاستثمار™).