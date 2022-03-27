بسبب تلاعب واحتيال في عدة أسهم .. تغريم وإلزام متداول بدفع 2.8 مليون ريال

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد محمد الخرس وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانته بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية والمادة 2 من لائحة سلوكيات السوق عند تداوله على أسهم نسيج العالمية التجارية "صدق" و "البابطين" و "دلة" و "أبو معطي" و "ريدان" و "اتحاد الخليج" من 2020/03/17 وحتى 2020/10/01 إذ شكلت هذه الممارسات تلاعبا واحتيالا وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح في شأن الورقة المالية لهذه الشركات.

وتضمن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال وإلزامه بدفع أكثر من 2.5 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.