دار الأركان توقع عقد مع العمانیة للتنمیة والسیاحة بـ 6 مليار ريال لتطوير مشروع سياحي

أعلنت شركة دار الاركان للتطوير العقاري عن توقيع عقد مع الشركة العمانیة للتنمیة والسیاحة (عمران) وذلك بقيمة إجمالية 6 مليار ريال، وذلك لتطوير مشروع سياحي عقاري في سلطنة عمان . على أن يتم تطويره على ثلاث مراحل وبمساحة إجمالية 3.5 مليون متر مربع.وتبلغ مده العقد 10 سنوات.

ومن المتوقع أن يكون التأثير المالي لإيرادات هذا المشروع من عام 2027.