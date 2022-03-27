أعلنت شركة دار الاركان للتطوير العقاري عن توقيع عقد مع الشركة العمانیة للتنمیة والسیاحة (عمران) وذلك بقيمة إجمالية 6 مليار ريال، وذلك لتطوير مشروع سياحي عقاري في سلطنة عمان . على أن يتم تطويره على ثلاث مراحل وبمساحة إجمالية 3.5 مليون متر مربع.وتبلغ مده العقد 10 سنوات.
ومن المتوقع أن يكون التأثير المالي لإيرادات هذا المشروع من عام 2027.
دار الأركان توقع عقد مع العمانیة للتنمیة والسیاحة بـ 6 مليار ريال لتطوير مشروع سياحي
أعلنت شركة دار الاركان للتطوير العقاري عن توقيع عقد مع الشركة العمانیة للتنمیة والسیاحة (عمران) وذلك بقيمة إجمالية 6 مليار ريال، وذلك لتطوير مشروع سياحي عقاري في سلطنة عمان . على أن يتم تطويره على ثلاث مراحل وبمساحة إجمالية 3.5 مليون متر مربع.وتبلغ مده العقد 10 سنوات.
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