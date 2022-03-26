فورمولا 1 .. الإنقاذ خلال 3 دقائق و35 ثانية

سخرت الفرق الطبية المشاركة في سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1، المقام على حلبة كورنيش جدة أكبر وأسرع حلبة شوارع، كامل إمكانياتها الطبية اللازمة، بتوفير عشر سيارات إسعاف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية اللازمة لهذا الحدث الكبير.ويشارك أكثر من 100 مسعف مدربين بشكل خاص للتعامل مع حوادث سباقات الفورمولا، إذ يتكون من طاقم سعودي بالكامل، وتنقسم الفرق الطبية إلى عدة أقسام، حيث يتكون الفريق الأول من قوة التدخل الطبي السريع، وهو المعني بمباشرة الحالة فور وقوع الحادث مباشرة، ومن ثم تحديد نوع الإصابة، بينما يأتي فريق الاستخراج الطبي ثانيا إذا لزم الأمر، ولاسيما أنه من أهم الفرق الطبية المساندة والمعتمد من FIA، حيث يستخرج الفريق السائق المصاب من السيارة.وينقسم الاستخراج إلى قسمين، الأول: استخراج سريع يتم خلال 14 ثانية فقط، وهو استخراج السائق من داخل السيارة، أما النوع الثاني من الإنقاذ، فهو إخراج السائق المصاب بعد تثبيته على كرسي السيارة وإخراج الكرسي مع وجود السائق عليه، ويستغرق هذا الإنقاذ ثلاث دقائق و35 ثانية، ومن ثم نقل المصاب لتلقي الرعاية اللازمة له.كما وفرت الفرق الطبية طائرتي إنقاذ في قمة الجاهزية لنقل أي مصاب في حال احتياجه للمستشفى، والطائرتان مجهزتان بفريق طبي متخصص لنقل المصاب في حالة الطوارئ لمستشفى الملك فهد العسكري.وانطلاقا من الدور الإسعافي في المنطقة، وفرت هيئة الهلال الأحمر في جدة أفضل الكوادر البشرية والآليات والسيارات الإسعافية، بمتابعة الدكتور مصطفى بلجون، مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في مكة المكرمة، حيث وفرت الهيئة طاقما إسعافيا طبيا مميزا ومدربا لمثل هذه الأحدث العالمية، يتكون من 41 ممارسا صحيا، بينما جهزت تسع سيارات إسعاف، وعربتا جولف وفريق الإنقاذ والتدخل السريع.كما جهزت عربات الكوارث للدعم في حال الاحتياج، وهي: باص الكوارث والإصابات المتعدد، وعربة العمليات المتنقلة "ثريا"، وشاحنة الكوارث للتموين الطبي "سند"، وشاحنة الكوارث للتموين الطبي "هداج"، وشاحنة الصيانة المتنقلة.