التضخم يزيد مخاوف ألمانيا من دوامة أسعار وأجور .. عواقب اقتصادية فادحة

أكد خبراء مؤسسات مالية واقتصادية ألمانية رائدة، زيادة خطر التضخم الدائم بسبب الأزمة الأوكرانية، إضافة إلى دوامة أسعار وأجور على المدى المتوسط.

وقالت فيرونيكا جريم الخبيرة الاقتصادية في مسح أجرته "الألمانية" أمس، "زاد خطر دوامة الأجور والأسعار بشكل كبير".

وأفادت فريتسي كولر-جايب، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك التنمية الألماني "كيه إف دابليو"، المملوك للدولة "التضخم يمكن أن يستمر في الارتفاع أو يثبت مؤقتا على الأقل"، موضحة أن العواقب الاقتصادية للتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا ستكون فادحة في جميع الأحوال بالنسبة إلى ألمانيا.

وتبنت كاتارينا أوترمول، الخبيرة لدى مجموعة "أليانز" الألمانية للتأمين وجهة نظر مماثلة، حيث قالت "الاقتصاد الألماني يواجه أوقاتا صعبة".

بدوره أكد مارك شاتنبرج، الخبير لدى مؤسسة "دويتشه بنك ريسيرش"، "يزداد احتمال أن نشهد دوامة الأسعار-الأجور على المدى المتوسط".

تظهر المؤشرات المبكرة المتراجعة أن الحرب الروسية الأوكرانية بمنزلة إعلان عن مرحلة مفصلية في الاقتصاد.

وتتوقع أوترمول نموا اقتصاديا في ألمانيا هذا العام 1.8 في المائة فقط، مع تضخم يبلغ معدله 6 في المائة في المتوسط هذا العام. وبالنسبة إلى التضخم يتمثل هدف البنك المركزي الأوروبي في إبقائه في نطاق 2 في المائة.

ومع ذلك، أكدت أوترمول أنه لا توجد حاليا مؤشرات قاطعة على إجراء اتفاقيات مرتفعة للأجور، وقالت "في ضوء حالة عدم اليقين الاقتصادي المتزايدة بشكل كبير، أفترض أيضا أن النقابات ستقلص جزئيا مطالبها المتعلقة بالأجور، هذا وارد أيضا لأن الدولة تخفف الأعباء عن الأسر".

ويخشى شاتنبرج أيضا تداعيات ذلك على سوق العمل، ويقول "من الممكن أن يتباطأ التعافي في سوق العمل على المدى القصير أو حتى يتوقف"، مشيرا في المقابل إلى أنه من المتوقع في آذار (مارس) الجاري تسجيل انخفاض جديد في معدل البطالة.

ومن المقرر أن تعلن الوكالة الاتحادية للتوظيف إحصائياتها لآذار (مارس) الخميس المقبل 31 آذار (مارس). ولا يزال شاتنبرج متفائلا نسبيا بشأن النمو الاقتصادي، حيث قال "لقد عدلنا توقعاتنا للنمو بشكل كبير نزولا"، في المقابل لا يزال يتوقع نموا 2.7 في المائة إذا لم يكن هناك توقف لإمدادات الغاز من روسيا.

وبحسب فيرونيكا جريم، سيتعين على الألمان التكيف مع الأسعار المرتفعة على المدى الطويل، إذ قالت "حتى لو لم يحدث توقف في الواردات الروسية، فإن الغاز من الموردين الآخرين سيكون أكثر تكلفة".

وأضافت "من المهم الآن التوسع سريعا في الطاقة المتجددة، علينا بذل كل ما في وسعنا، لا يمكن تحقيق هذا التعويض قبل فترة تراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام".

وأشارت إلى أن المشكلة تتفاقم مع ارتفاع أسعار الأسمدة والأغذية، وسيؤدي ذلك إلى أزمة جوع ستؤثر بشكل أساسي في الدول الصاعدة والنامية، موضحة أن روسيا وأوكرانيا تمتلكان 14 في المائة، من إنتاج القمح العالمي وحصة كبيرة بشكل عام من الصادرات الزراعية العالمية، وقالت "ستكون هذه ثالث أزمة كبرى خلال العقد".

وأشارت في المقابل إلى أن الدول الصناعية سيكون بمقدورها دفع أسعار أعلى، وسيكون من الصعب على البنك المركزي الأوروبي من ناحية السياسة النقدية التوفيق بين النمو المنخفض المتوقع وارتفاع الأسعار المستمر.

وحال توقف واردات الطاقة الروسية، ترى كولر-جايب خطر حدوث ركود، على الأقل في القطاع الصناعي، وقالت "بدون دعم الدولة من خلال تمويل نظام العمل بدوام مختصر، من المتوقع عندئذ حدوث انخفاض كبير في التوظيف في القطاعات كثيفة الاستخدام للطاقة، هذا قد يؤدي إلى توقف ارتفاع التوظيف مؤقتا بالنسبة إلى الاقتصاد بأكمله".

وقالت كولر-جايب "إذا لم تتوقف الواردات، فمن المحتمل حدوث انتعاش اقتصادي ضعيف بدءا من الربيع، ليس من المستبعد حدوث ارتفاعات سريعة مجددا في الإصابات بكورونا وزيادة الكثافة في المستشفيات وزيادة الوفيات الناجمة عن الإصابة بمتحور أوميكرون أو أي طفرات فيروسية جديدة". لذلك طالبت بتوخي الحذر خلال تخفيف مزيد من القيود المتعلقة بالحماية من العدوى.

ونصح فولكر فيسينج وزير النقل الألماني بالاستمرار في ارتداء الكمامة في الحافلات والقطارات، حتى إن لم يعد ارتداء الكمامة إلزاميا.

وفي تصريحات لصحافية أمس، قال الوزير المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر، "إن من المنتظر إلغاء الارتداء الإجباري للكمامة في أقرب وقت ممكن، ورغم ذلك فإنني أعول كثيرا على الاستمرار في ارتداء الكمامة في الحافلات والقطارات".

وأضاف فيسينج أن "إلغاء الارتداء الإجباري للكمامة لا يعني حظر ارتدائها". يذكر أن الحزب الديمقراطي الحر يعول على زيادة المسؤولية الذاتية في التعامل مع الجائحة.

وكانت أعداد الإصابات بعدوى كورونا عاودت الوصول إلى مستويات قياسية في ألمانيا في الفترة الأخيرة.

من جانبه، انتقد زيب مولر نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الليبرالي، خطط الحكومة المتعلقة بارتداء الكمامة، وقال "إن من الجنون الاستغناء الآن عن إجراء ارتداء الكمامة البسيط والفعال في قطاعات واسعة".

وطالب حكومة ائتلاف "إشارة المرور" بإدخال تحسينات على هذه الخطوة، ورأى أن كارل لاوترباخ وزير الصحة هو من يتحمل المسؤولية وحده عن هذه الأوضاع الخاطئة.

ولفت مولر إلى أنه قد حدث الآن ما كان تحالف المستشارة السابقة أنجيلا ميركل المسيحي حذر منه "وها نحن نرى زيادة في الأعباء على النظام الصحي، ليس بسبب عبء المرض، بل لأن أطقم العاملين يضطرون إلى الدخول في عزل بشكل متتال". واختتم مولر تصريحاته قائلا "إن الاضطرار إلى معاودة تأجيل عمليات جراحية بعد عامين من الجائحة، أمر لا يمكن وصفه".