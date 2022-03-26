"ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيف السعودية عند "A /-A-2"

عدلت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز اليوم الجمعة التوقعات المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية بسبب تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي وديناميكيات المالية العامة على المدى المتوسط.

وقالت الوكالة في بيان إن "ارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة حجم الإنتاج إلى جانب التعافي من جائحة كوفيد-19 تدعم ديناميكيات نمو المالية العامة والناتج المحلي الإجمالي في السعودية".

وأكدت الوكالة تصنيف السعودية عند A /-A-2.