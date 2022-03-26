مُرادفات كلمة «أَمْعَنَ» في كذا

عندما نبحث عن الفعل "أَمْعَنَ في المعاجم اللغويَّة فإننا سنجد من مرادِفاته كلمات كثيرة، منها: أَسْرَفَ، وغالَى، وأَفْرَطَ، وأكْثَرَ، وغَلَا، وزادَ، وتَوَغَّلَ، وتَعَمَّقَ، وأَغْرَقَ، وبَالَغَ، وتَجَاوَزَ، يقال: أَمْعَنَ الشاعر في وصف الناقة، وتُطَابق بعض هذه الأفعال معنى الفعل "أَمْعَنَ" ومنها ما يقترب من معناه، أو قد يتضمّن معناه بحكم التركيب أو سياق الكلام.