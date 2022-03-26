عندما نبحث عن الفعل "أَمْعَنَ في المعاجم اللغويَّة فإننا سنجد من مرادِفاته كلمات كثيرة، منها: أَسْرَفَ، وغالَى، وأَفْرَطَ، وأكْثَرَ، وغَلَا، وزادَ، وتَوَغَّلَ، وتَعَمَّقَ، وأَغْرَقَ، وبَالَغَ، وتَجَاوَزَ، يقال: أَمْعَنَ الشاعر في وصف الناقة، وتُطَابق بعض هذه الأفعال معنى الفعل "أَمْعَنَ" ومنها ما يقترب من معناه، أو قد يتضمّن معناه بحكم التركيب أو سياق الكلام.
مُرادفات كلمة «أَمْعَنَ» في كذا
عندما نبحث عن الفعل "أَمْعَنَ في المعاجم اللغويَّة فإننا سنجد من مرادِفاته كلمات كثيرة، منها: أَسْرَفَ، وغالَى، وأَفْرَطَ، وأكْثَرَ، وغَلَا، وزادَ، وتَوَغَّلَ، وتَعَمَّقَ، وأَغْرَقَ، وبَالَغَ، وتَجَاوَزَ، يقال: أَمْعَنَ الشاعر في وصف الناقة، وتُطَابق بعض هذه الأفعال معنى الفعل "أَمْعَنَ" ومنها ما يقترب من معناه، أو قد يتضمّن معناه بحكم التركيب أو سياق الكلام.
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