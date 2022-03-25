الصين تستهدف توظيف 30 مليون شخص تخلصوا من الفقر هذا العام

أعلنت الحكومة أمس، أنها تكثف جهودها خلال العام الجاري، لتحقيق الاستقرار في توظيف الأشخاص المنتشلين من الفقر، كجزء من العمل لتدعيم الإنجازات التي تحققت في مجال التخفيف من حدة الفقر، بحسب تعميم أصدرته خمسة أجهزة حكومية، بما فيها وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أمس، ذكر التعميم، أن الصين ستضمن توظيف ما لا يقل عن 30 مليون شخص ممن تخلصوا من الفقر هذا العام، ما يمنع عودة الفقر على نطاق واسع.

وأضاف أن "الإجراءات التي سيتم الكشف عنها، تشمل تعزيز التعاون في خدمة العمالة بين المناطق الشرقية والغربية في البلاد، وتوفير فرص عمل بالقرب من منازل الأشخاص المعنيين".

وخلال 2021، تم توظيف نحو 31.45 مليون شخص تم انتشالهم من براثن الفقر، بزيادة 1.26 مليون شخص عن المستوى المسجل في العام الأسبق 2020، وفقا للهيئة الوطنية للنهوض الريفي.

وقالت لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية في بيان أمس، "إن البلاد ستواصل توجيه البنوك وشركات التأمين، لتحسين الخدمات المالية لتعزيز النهوض الريفي".

وذكرت اللجنة، منظم البنوك والتأمين في البلاد، أنه يجب إعطاء الأولوية للمدخلات المالية لضمان توريد الحبوب والمنتجات الزراعية المهمة في العام الجاري 2022، متعهدة بزيادة الدعم المالي للصناعات الريفية وأنواع جديدة من كيانات الأعمال الريفية.

وأضافت أنه "يتعين بذل الجهود لمساعدة سكان الريف الذين يستقرون في المناطق الحضرية على تلبية مطالبهم المالية في التوظيف، والإسكان، والرعاية الطبية، والتعليم، ورعاية المسنين".

وأكدت ضرورة زيادة مدخلات الائتمان متوسطة وطويلة الأجل لتحسين البنية التحتية والخدمات العامة في المناطق الريفية، مضيفة أنه "ينبغي تعزيز التمويل الرقمي في المناطق الريفية".

وأظهرت بيانات اللجنة أن القروض غير المسددة المتعلقة بالزراعة بلغت 43.2 تريليون يوان "نحو 6.79 تريليون دولار" بنهاية 2021.

ووقعت منطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم في شمال غربي الصين، أكثر من 460 مشروعا استثماريا حتى الآن في العام الجاري، بقيمة تزيد على 190 مليار يوان "نحو 30 مليار دولار"، وفقا لمديرية التجارة في المنطقة.

وقال هو مينج بينج، المسؤول في مكتب التجارة في ولاية أكسو في المنطقة في تصريحات أمس، "إن الولاية أرسلت 38 فريقا في جميع أنحاء البلاد لجذب الاستثمارات في بداية العام الجاري".

وفي الوقت نفسه، نفذت بعض الأماكن في منطقة شينجيانج ترويجا للاستثمار عبر الإنترنت، نظرا إلى ظروف الوضع الوبائي الحالي، وفقا لهو.

وأكدت المديرية أنه من أجل تحفيز حيوية كيانات السوق، اتخذت منطقة شينجيانج تدابير لتحسين بيئة الأعمال هذا العام، واستمرت في زيادة الدعم الضريبي، كما عززت ثقة الشركات.

وفي سياق الشأن الصيني أيضا، أكدت بيانات الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي، أن القطاع المصرفي الصيني كان لديه 1.53 تريليون دولار من الأصول المالية الخارجية، و1.57 تريليون دولار من المطلوبات الخارجية في نهاية 2021، ما أدى إلى صافي مطلوبات خارجية بقيمة 37.9 مليار دولار.

وذكرت الهيئة أن من بين صافي المطلوبات، بلغ صافي المطلوبات بالرنمينبي 462.5 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي أصول العملة الأجنبية الصافية 424.6 مليار دولار.