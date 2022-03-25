النفط يتراجع مع انحسار مخاوف أزمة الإمدادات .. "برنت" عند 118.5 دولار

تراجعت أسعار النفط اليوم مع انحسار مخاوف الإمدادات في ظل استمرار انقسام دول الاتحاد الأوروبي بشأن فرض حظر نفطي على روسيا، في حين تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها الإفراج عن المزيد من النفط من المخزون.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا بما يعادل 0.4 في المائة إلى 118.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 0529 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجعت 2.1 في المائة في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 111.87 دولار للبرميل بعد خسارتها 2.3 في المائة في الجلسة السابقة.

ويتجه كلا العقدين لتحقيق أول زيادة أسبوعية لهما في ثلاثة أسابيع، إذ يتجه برنت لتحقيق قفزة 10 في المائة، في حين يتجه غرب تكساس الوسيط لارتفاع 7 في المائة بعد مخاوف أكبر من حدوث أزمة في الإمدادات تسبب فيها تفكير الاتحاد الأوروبي في مقاطعة النفط الروسي في وقت سابق من الأسبوع، وفقا لـ"رويترز".

وفي ظل انخفاض المخزونات العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ 2014، قال محللون إن السوق لا تزال غير قادرة على الصمود أمام أي صدمة على صعيد الإمدادات.

وقال محلل شؤون السلع الأساسية في بنك أستراليا الوطني بادن مور "المخزونات آخذة في التقلص. يعني هذا، وفق المعطيات الحالية، أن الشح في السوق سيستمر".