24.1 مليار ريال الصادرات السعودية غير النفطية خلال يناير .. 17 % للإمارات

بلغت صادرات السعودية غير النفطية خلال كانون الثاني (يناير) من العام الجاري نحو 24.1 مليار ريال "يعادل 6.43 مليار دولار"، لتشكل نحو 22.4 في المائة من إجمالي صادرات المملكة لتلك الفترة.

وسجلت الصادرات غير النفطية نموا بلغ 27.5 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من 2021 والبالغة 18.9 مليار ريال "يعادل 5.04 مليار دولار".

ووفقا لرصد وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، تعد قيمة الصادرات في كانون الثاني (يناير) رابع أعلى صادرات شهرية في تاريخ السعودية، حيث تعد صادرات كانون الأول (ديسمبر) 2021، هي الأعلى التي تبلغ 29.6 مليار ريال

وبذلك تستمر الصادرات غير النفطية بتسجيل نمو على أساس سنوي وللشهر الـ13 على التوالي.

وبحسب الرصد، فإن صادرات السعودية غير النفطية مقسمة إلى تسعة مصادر رئيسة، وهي "المنتجات الكيماوية، مصنوعات اللدائن والمطاط، مصنوعات المعادن، معدات النقل، الآلات والمعدات الكهربائية، المنتجات الحيوانية، المواد الغذائية والمشروبات، مصنوعات الورق، واللؤلؤ والأحجار الكريمة".

وتشكل المنتجات الكيماوية، وكذلك مصنوعات اللدائن والمطاط نحو 31.2 و32.7 في المائة من السلع المصدرة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، حيث بلغت صادراتهما نحو 7.52 و7.9 مليار ريال على التوالي. ونمت صادرات المنتجات الكيماوية 44.4 في المائة، بينما نمت صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاته 28.9 في المائة.

وقدرت صادرات معدات النقل للطائرات والبواخر وخلافها بنحو 2.2 مليار ريال، ليسجل هذا القسم نموا كبيرا خلال الشهر المستهدف بالرصد بنحو 89.1 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 1.15 مليار ريال.

وتأتي المعادن ومصنوعاتها رابعا بقيم صادرات 1.76 مليار ريال وبنمو 42.5 في المائة، بينما تقدر صادرات المنتجات الغذائية والمشروبات بنحو 595.4 مليون ريال وبنمو 20.8 في المائة على أساس سنوي.

وتصدرت الإمارات وجهة الصادرات غير النفطية السعودية بنسبة 17 في المائة من الإجمالي، وبقيمة 4.1 مليار ريال، تلتها الصين 11.7 في المائة بقيمة 2.81 مليار ريال. وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بقيمة 1.89 مليار تعادل 7.8 في المائة، ثم سنغافورة وتركيا 5 و4.5 في المائة على الترتيب.



وحدة التقارير الاقتصادية