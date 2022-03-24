بسبب الأزمة الأوكرانية.. ألمانيا تدرس إعاد تشغيل منشآت الطاقة العاملة بالفحم 

تنظر ألمانيا في مسألة إبقاء منشآت الطاقة العاملة بالفحم مفتوحة لفترة أطول من أجل ضمان أمن الطاقة، حسبما أعلنت الحكومة اليوم، في وقت تثير الأزمة الأوكرانية هواجس بشأن إمدادات الكهرباء.

ووفقا للفرنسية قالت برلين إنها ستخفض استخدام الغاز في توليد الكهرباء عن طريق احتمال ابقاء منشآت الطاقة العاملة على الفحم، كإجراء أمني احتياطي لفترة أطول".

وأضافت أن إيقاف منشآت الطاقة عن الخدمة يمكن تعليقه حتى اشعار آخر، لافتة إلى أنها ومن حيث المبدأ يمكن أن تلتزم بهدف خفض استخدام الفحم تدريجيا بحلول 2030.