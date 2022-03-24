سويسرا تحجز 6 مليارات دولار من الأصول الروسية

قال المسؤول بالحكومة السويسرية إروين بولينجر في مؤتمر صحفي اليوم إن الحكومة تلقت حتى الآن بلاغات عن أصول روسية بقيمة 5.75 مليار فرنك سويسري (6.17 مليار دولار) في سويسرا مشمولة بالعقوبات، ومن المرجح أن يرتفع الرقم ارتفاعا كبيرا.

وبحسب (رويترز) أضاف أن ذلك يشمل عددا من العقارات الموجودة داخل منتجعات.

