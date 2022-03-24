تأهل المنتخب السعودي بعد 720 دقيقة.. الحسم قبل الختام بجولتين

أحتاج المنتخب السعودي لكرة القدم إلى خوض 720 دقيقة من أصل 900 دقيقة في التصفيات النهائية وإلى 1440 دقيقة من أصل 1620 دقيقة لبلوغ نهائيات كأس العالم 2022 في قطر كأول منتخب عربي يتأهل، أي قبل ختام التصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلة للمونديال بجولتين وكاسرع تأهل للأخضر للمونديال العالمي.

وسبق وأن تأهل الأخضر إلى مونديال 2006 في ألمانيا قبل ختام التصفيات بجولة واحدة، فيما حسم الأخضر التأهل في الجولة الأخيرة أربع مرات أعوام 1994، 1998، 2002، و2018.

كما أحتاج الأخضر لخدمات 43 لاعباً من أصل 55 لاعباً تم استدعائهم من قبل الفرنسي هيرفي رينارد في المرحلتين الأولية والنهائية، حيث جاء ياسر الشهراني، محمد العويس، وعبد الإله المالكي الأكثر مشاركة، ثم سلمان الفرج، فهد المولد، وسالم الدوسري في المرتبة الثانية، صالح الشهري، وفراس البريكان في المرتبة الثالثة، يليهم سلطان الغنام، وعلي البليهي.

وسجل الأخضر في التصفيات 32 هدفاً، بمعدل هدفين لكل مباراة، 14 هدف في الشوط الأول، و18 هدف في الشوط الثاني، وأربعة أهداف جاءت من ضربات الجزاء، تناوب على تسجيلها 11 لاعب، هم: سالم الدوسري، وصالح الشهري (6 أهداف)، سلمان الفرج ، وفهد المولد (4 أهداف)، فراس البريكان (3 اهداف)، سامي النجعي، عبد الفتاح عسيري، وياسر الشهراني (هدفين)، عبدالله الحمدان، علي الحسن، وهتان باهبري (هدف واحد).