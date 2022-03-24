الصندوق الكويتي للتنمية يوقع اتفاقية قرض بقيمة 115.23 مليون دولار مع هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم اتفاقية قرض مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 35 مليون دينار كويتي (115.23 مليون دولار).

ووفقا لرويترز القرض سيسهم في تطوير منظومة الربط الكهربائي الخليجي والربط بمشروع شبكة جنوب العراق.